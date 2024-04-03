США вывели из-под санкций бывшее европейское отделение российского банка ВТБ — Finance.ua

США вывели из-под санкций бывшее европейское отделение российского банка ВТБ
В США вывели из-под действия антироссийских санкций бывшее европейское подразделение одного из крупнейших в рф — банка ВТБ.
Об этом сообщает сайт Министерства финансов США.
Из списка санкций исключили Ost-West Handelsbank, а также ее прежние названия — VTB Bank Europe и VTB Bank Deutschland.
Как сообщает Радио Свобода, в апреле 2022 года власти Германии взяли под контроль компанию Bank Europe. Санкции ЕС запретили ВТБ осуществлять права акционера компании.
Ранее США расширили антироссийские санкции, включив в соответствующий список двух физических лиц и 18 юридических.
В санкционном списке США оказались платформы «Атомайз» (входит в группу «Интеррос»), «Лайтхаус», «Системы распределенного реестра», «Лаборатория кибербезопасности» и другие. Также в этот список США включен обменный сервис Netexchange.
Напомним, американский Минфин объявил о введении санкций против полутора десятков организаций и лиц в рф и других странах, которые помогали Кремлю проводить незаконные финансовые операции на крипторынках и обходить ранее введенные ограничения.
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