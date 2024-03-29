Санкции в действии: Дубай теряет привлекательность для богатых россиян — Bloomberg — Finance.ua
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Санкции в действии: Дубай теряет привлекательность для богатых россиян — Bloomberg

Мир
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Санкции в действии: Дубай теряет привлекательность для богатых россиян — Bloomberg
Санкции в действии: Дубай теряет привлекательность для богатых россиян — Bloomberg
Через два года после начала полномасштабного вторжения россии в Украину крупнейший город ОАЭ Дубай теряет привлекательность для россиян, в том числе потому, что местные банки становятся более строгими в соблюдении санкций со стороны США.
Об этом пишет Bloomberg.
По словам банкиров и инвестиционных менеджеров, поток российских денег в Объединенные Арабские Эмираты демонстрирует признаки замедления. Ни один из опрошенных агентством экспертов не прогнозирует масштабный отток российских денег из ОАЭ, но вместе с тем не предусматривается и увеличения притока средств.
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Bloomberg отмечает, что некоторые россияне уже рассматривают возможность переезда в новые юрисдикции или даже возвращение домой, поскольку эмигранты в Дубае сталкиваются с повышением арендной платы и ежедневных расходов.
В отличие от США и Евросоюза, ОАЭ не ввели санкции против россии. Однако российские организации, открывающие банковские счета, теперь чаще сталкиваются с проверками со стороны местных банков, поскольку ОАЭ испытывают усиленное давление со стороны США относительно возможного уклонения от санкций, отмечают эксперты.
Инвестиционная иммиграционная компания Henley&Partners отмечает, что в ОАЭ поселяется все меньше россиян. «Поэтому линия тренда идет вниз», — сказал Филипп Амаранте, руководитель отдела Ближнего Востока в компании.
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«Фактически некоторые из моих российских клиентов либо сократили свои активы в Дубае, которые они купили два года назад, оставили здесь небольшую базу, но вернулись в москву, либо отправились в другие доступные и очень привлекательные юрисдикции, такие как Маврикий», — добавил он.
Как сообщалось, банки Объединенных Арабских Эмиратов вслед за кредитными организациями Турции и Китая ограничили расчеты с рф и стали закрывать счета компаний и физических лиц.
По материалам:
Укрінформ
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