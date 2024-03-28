Западные компании списали 100 млрд долларов после ухода из россии, — Reuters Сегодня 13:36

Западные компании списали 100 млрд долларов после ухода из россии, — Reuters

Уход корпораций с территории россии после вторжения в Украину в 2022 году обошелся иностранным компаниям в 107 млрд долларов в виде списаний и упущенной выгоды.

Об этом свидетельствует анализ отчетов компаний, проведенный Reuters

Объем списаний увеличился на треть с момента последнего подсчета в августе прошлого года.

Убытки россии

Юрист Джереми Цукер, эксперт по санкциям, заявил, что очень большое количество клиентов его фирмы из разных отраслей решили полностью покинуть россию и, вероятно, не захотят возвращаться даже после окончания военных действий.

В результате важные технологии покинули страну, и россия, возможно, больше не сможет поддерживать некоторые высокотехнологичные производства, сказал глава практики национальной безопасности американской юридической фирмы Dechert Цукер.

«Это, безусловно, предполагает для меня серьезный ущерб экономике», — сказал он агентству Reuters.

Массовый выход

По данным анализа Йельской школы менеджмента, около 1000 компаний вышли из бизнеса на территории россии, хотя сотни компаний, включая Auchan и Benetton, все еще работают или приостановили деятельность.

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«Поскольку российское вторжение продолжается на фоне слабой военной помощи Запада, а детализированность режимов западных санкций увеличивается, компании, которые все еще стремятся выйти из россии, вероятно столкнутся с дальнейшими трудностями и будут вынуждены мириться с большими списаниями и потерями», — сказал Ян Месси из консалтинговой компании по глобальным рискам S-RM

Президент россии владимир путин, только что обеспечивший переизбрание, теперь имеет обновленный мандат на дальнейшую изоляцию от Запада, в том числе через дополнительные конфискации активов и политическое давление, добавил Месси.

Меры Кремля

Москва требует скидки не менее 50% при продаже иностранных активов и постоянно усиливает требования к выходу, часто соглашаясь с номинальной комиссией только в один рубль.

В этом году продажи активов, принадлежащих Shell, HSBC, Polymetal International и Yandex NV, были объявлены на общую сумму почти 10 млрд долларов и со скидкой до 90%. На прошлой неделе Danone заявила, что получила разрешение регулирующих органов на продажу своих российских активов, понеся общие убытки в 1,3 млрд долларов.

«В рф нет западных активов, которые можно было бы считать безопасными или защищенными, пока Кремль продолжает вести войну», — сказал Месси.

Москва уже взяла под временный контроль активы нескольких западных компаний, включая Fortum, Carlsberg, OMV и Uniper.

Указ 2022 года запрещает инвесторам из «недружественных» стран — тех, которые ввели санкции против россии за войну против Украины — продавать акции ключевых энергетических проектов и банков без явного одобрения президента.

Между тем многие производители товаров повседневного спроса и потребительских товаров воздерживаются от полного выхода из россии, аргументируя это тем, что обычные люди в рф полагаются на их продукцию.

В компании, которые все еще работают или ведут бизнес в россии, входят Mondelez International, PepsiCo, Auchan, Nestle, Unilever и Reckitt. Другие, включая Intesa Sanpaolo, сталкиваются с бюрократическими препятствиями в попытке уйти.

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