Категория граждан, имеющих льготы на растаможку авто — Finance.ua

Категория граждан, имеющих льготы на растаможку авто Сегодня 11:15 — Технологии&Авто

Категория граждан, имеющих льготы на растаможку авто

В 2024 году льготы на растаможку авто для украинских военных сохраняются, тогда как для большинства граждан они отсутствуют. Хотя после начала российского вторжения в 2022 году пошлины на ввоз авто временно отменили, с июля того же года закон № 7418 возобновил обычный порядок растаможки. Исключением остались только автомобили, предназначенные для нужд армии.

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Ввозимые для военных частей автомобили считаются гуманитарной помощью и освобождаются от уплаты пошлины. Для этого необходимо иметь подтверждающее письмо от благотворительной организации и официальный запрос от воинской части. Такие автомобили должны быть переданы в ВСУ, а их использование для личных нужд запрещено.

Процесс ввоза подразумевает упрощенное оформление документов, но покупателем должна выступать украинская общественная организация или благотворительный фонд. Пересечение границы также требует специальной декларации и ID-номера для вывоза гуманитарной помощи из Евросоюза.

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В то же время другие категории граждан, включая участников боевых действий, должны проходить стандартную процедуру растаможки и уплачивать все необходимые налоги при ввозе авто.

Справка Finance.ua:

В Украине внедрят онлайн-растаможку легковых автомобилей через «Дія». Новая процедура призвана устранить из процесса оценки автомобилей человеческий фактор. Новые правила растаможивания прописаны в проекте закона № 10 380. Его 24 апреля приняла ВР в первом чтении, сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк («Голос»).

Когда новый закон вступит в силу, физлица смогут подавать электронную таможенную декларацию через программу «Дія», а бизнес — через веб-портал «Дія». Авторы законопроекта предлагают создать Базу данных таможенной стоимости легковых автомобилей.

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