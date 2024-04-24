Новые правила растаможки авто: нардепы ВР приняли решение — Finance.ua

Новые правила растаможки авто: нардепы ВР приняли решение
В Украине введут онлайн-растаможку легковых автомобилей через «Дія». Новая процедура призвана устранить из процесса оценки автомобилей человеческий фактор.
Новые правила растаможки прописаны в проекте закона № 10 380. Его 24 апреля приняла ВР в первом чтении, сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк («Голос»).
«В целом весь процесс растаможки будет онлайн. „Дія“ поможет заполнять таможенную декларацию, подтянув информацию об автомобиле по VIN-коду. Растаможка авто в „Дія“ может быть показательным кейсом того, как меняется таможня, когда нет человеческого фактора. Надеюсь на скорейшее голосование и поддержку во время второго чтения», — прокомментировал решение нардепов министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Как будет работать онлайн растаможка авто
Когда новый закон вступит в силу, физлица смогут подавать электронную таможенную декларацию через программу «Дія», а бизнес через веб-портал «Дія». Авторы законопроекта предлагают создать Базу данных таможенной стоимости легковых автомобилей.
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Как объяснял Федоров ранее, ее сформирует Минцифры на основе данных таможни. В систему будет внесена таможенная стоимость новых легковых автомобилей, проходивших таможенное оформление в Украине с 2007 года, с указанием марки, модели, года выпуска, типа и объема двигателя.
Глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев («Слуга народа») указывал, что при введении новой модели ликвидируется сразу несколько схем. Это:
- указание несуществующих повреждений и неисправностей легкового автомобиля;
- изменения модификации легкового автомобиля;
- подделка договоров купли-продажи легкового автомобиля (купчих, инвойсов);
- изменение показателей одометра (искусственное увеличение или уменьшение пробега легкового автомобиля).
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