Новые правила растаможки авто: нардепы ВР приняли решение — Finance.ua

Новые правила растаможки авто: нардепы ВР приняли решение Сегодня 16:05 — Технологии&Авто

Новые правила растаможки авто: нардепы ВР приняли решение

В Украине введут онлайн-растаможку легковых автомобилей через «Дія». Новая процедура призвана устранить из процесса оценки автомобилей человеческий фактор.

Новые правила растаможки прописаны в проекте закона № 10 380 . Его 24 апреля приняла ВР в первом чтении, сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк («Голос»).

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«В целом весь процесс растаможки будет онлайн. „Дія“ поможет заполнять таможенную декларацию, подтянув информацию об автомобиле по VIN-коду. Растаможка авто в „Дія“ может быть показательным кейсом того, как меняется таможня, когда нет человеческого фактора. Надеюсь на скорейшее голосование и поддержку во время второго чтения», — прокомментировал решение нардепов министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как будет работать онлайн растаможка авто

Когда новый закон вступит в силу, физлица смогут подавать электронную таможенную декларацию через программу «Дія», а бизнес через веб-портал «Дія». Авторы законопроекта предлагают создать Базу данных таможенной стоимости легковых автомобилей.

Как объяснял Федоров ранее, ее сформирует Минцифры на основе данных таможни. В систему будет внесена таможенная стоимость новых легковых автомобилей, проходивших таможенное оформление в Украине с 2007 года, с указанием марки, модели, года выпуска, типа и объема двигателя.

ликвидируется сразу несколько схем. Это: Глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев («Слуга народа») указывал , что при введении новой модели. Это:

указание несуществующих повреждений и неисправностей легкового автомобиля;

изменения модификации легкового автомобиля;

подделка договоров купли-продажи легкового автомобиля (купчих, инвойсов);

изменение показателей одометра (искусственное увеличение или уменьшение пробега легкового автомобиля).

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