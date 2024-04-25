Сколько стоит растаможка авто из ЕС: ставки и расчет — Finance.ua

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Сколько стоит растаможка авто из ЕС: ставки и расчет

Личные финансы
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Сколько стоит растаможка авто из ЕС: ставки и расчет
Сколько стоит растаможка авто из ЕС: ставки и расчет
Стоимость растаможки авто из ЕС в 2024-м не изменилась. Пошлина на авто составляет 10% от ее заявленной стоимости. Для электрокаров пошлина составляет 0%. НДС составляет 20% от суммы стоимости авто, пошлины и акцизного налога.
Об этом напомнили в Государственной таможенной службе.
Расчет акцизного налога сейчас производится по формуле:
  • (Ставка)* (Объем двигателя в см3/1000)* (Количество полных лет авто)
Ставка зависит от типа двигателя:
  • для бензиновых — 50 евро,
  • для дизельных — 75 евро.

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К примеру, если 10-летний автомобиль с бензиновым двигателем объемом 1500 куб. см стоит 5 тыс. евро, то его стоимость с растаможкой составит 7230 евро. Так, ввозная пошлина — 275 евро, акцизная пошлина — 750 евро, НДС — 1205 евро. За такое же авто на дизеле нужно заплатить 7680 евро (акцизная пошлина вырастет до 1125 евро, а НДС — до 1280 евро).

Правила растаможки авто хотят изменить

Новые правила растаможки прописаны в проекте закона № 10 380. Его 24 апреля приняла ВР в первом чтении.
Документ позволит украинцам подавать электронную таможенную декларацию через приложение «Дія», а бизнес — через веб-портал «Дія».
При этом, по словам Гетманцева, в случае введения новой модели ликвидируются схемы:
  • указания несуществующих повреждений и неисправностей легкового автомобиля;
  • изменения модификации легкового автомобиля;
  • подделки договоров купли-продажи легкового автомобиля (купчих, инвойсов);
  • изменение показателей одометра (искусственное увеличение или уменьшение пробега легкового автомобиля).
При пересечении границы на автомобиле, не забывайте о Зеленой карте — обязательный документ для поездок за границу на собственном авто. Это своего рода автогражданка, но для выезда за пределы страны. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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