Сколько стоит растаможка авто из ЕС: ставки и расчет — Finance.ua

Сколько стоит растаможка авто из ЕС: ставки и расчет Сегодня 20:07 — Личные финансы

Сколько стоит растаможка авто из ЕС: ставки и расчет

Стоимость растаможки авто из ЕС в 2024-м не изменилась. Пошлина на авто составляет 10% от ее заявленной стоимости. Для электрокаров пошлина составляет 0%. НДС составляет 20% от суммы стоимости авто, пошлины и акцизного налога.

Об этом напомнили в Государственной таможенной службе.

Расчет акцизного налога сейчас производится по формуле:

(Ставка)* (Объем двигателя в см 3 /1000)* (Количество полных лет авто)

Ставка зависит от типа двигателя:

для бензиновых — 50 евро,

для дизельных — 75 евро.

К примеру, если 10-летний автомобиль с бензиновым двигателем объемом 1500 куб. см стоит 5 тыс. евро, то его стоимость с растаможкой составит 7230 евро. Так, ввозная пошлина — 275 евро, акцизная пошлина — 750 евро, НДС — 1205 евро. За такое же авто на дизеле нужно заплатить 7680 евро (акцизная пошлина вырастет до 1125 евро, а НДС — до 1280 евро).

Правила растаможки авто хотят изменить

Документ позволит украинцам подавать электронную таможенную декларацию через приложение «Дія», а бизнес — через веб-портал «Дія».

При этом, по словам Гетманцева, в случае введения новой модели ликвидируются схемы:

указания несуществующих повреждений и неисправностей легкового автомобиля;

изменения модификации легкового автомобиля;

подделки договоров купли-продажи легкового автомобиля (купчих, инвойсов);

изменение показателей одометра (искусственное увеличение или уменьшение пробега легкового автомобиля).

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