Карты monobank без комиссии можно будет пополнить в «Укрпочте» — Finance.ua

Карты monobank без комиссии можно будет пополнить в «Укрпочте» Вчера 17:50 — Фондовый рынок

Карты monobank без комиссии можно будет пополнить в «Укрпочте»

пополнить в любом из 4500 отделений Укрпочты. Карты monobank теперь можно без комиссии

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

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«Мы постоянно расширяем сеть пополнения наших карт, и я бы не писал об этом, но этот проект полностью заслуга CEO Укрпочты Igor Smelyansky. Команды начали общаться пол года назад. Мы до конца не верили, что с госкомпанией можно о чем-то договориться. И правильно не верили. Те условия, которые мы получили сразу, были похожи на условия сберкассы 1995 года выпуска. Но вмешался Игорь… Изменил процессы, условия и подход к партнерству, и теперь наших котиков можно будет встретить в отделениях Укрпочты (надеюсь, их там не обидят)», — написал он.

Справка Finance.ua:

Виртуальный monobank запустил маркетплейс «market by mono» в своем мобильном приложении.

Если вам нужны деньги на новую покупку, вы можете получить их на карту.

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