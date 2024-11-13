Карты monobank без комиссии можно будет пополнить в «Укрпочте» — Finance.ua
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Карты monobank без комиссии можно будет пополнить в «Укрпочте»

Фондовый рынок
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Карты monobank без комиссии можно будет пополнить в «Укрпочте»
Карты monobank без комиссии можно будет пополнить в «Укрпочте»
Карты monobank теперь можно без комиссии пополнить в любом из 4500 отделений Укрпочты.
Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.
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«Мы постоянно расширяем сеть пополнения наших карт, и я бы не писал об этом, но этот проект полностью заслуга CEO Укрпочты Igor Smelyansky. Команды начали общаться пол года назад. Мы до конца не верили, что с госкомпанией можно о чем-то договориться. И правильно не верили. Те условия, которые мы получили сразу, были похожи на условия сберкассы 1995 года выпуска. Но вмешался Игорь… Изменил процессы, условия и подход к партнерству, и теперь наших котиков можно будет встретить в отделениях Укрпочты (надеюсь, их там не обидят)», — написал он.
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Справка Finance.ua:

  • Виртуальный monobank запустил маркетплейс «market by mono» в своем мобильном приложении.
Если вам нужны деньги на новую покупку, вы можете получить их на карту.

Кредит онлайн на карту

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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