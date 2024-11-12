monobank вышел на рынок корма для кошек (фото) — Finance.ua

monobank вышел на рынок корма для кошек (фото) 12.11.2024, 13:33 — Фондовый рынок

monobank сделал свой собственный корм для кошек.

Об этом написал соучредитель Олег Гороховский.

«Все коты из группы бета-тестеров, которые его попробовали, говорят, что он намного вкуснее любых других кормов. Попробуйте и вы с вашим любимцем. Также в ходе испытаний кошачий корм съел мою собаку и остался вполне доволен.

«Эксклюзивно в сети мультимаркетов Аврора. Осторожно! Стопроцентное привыкание», — сообщил он.

Цена

Цена корма 14 грн за пачку, указано, что он имеет 2 вкуса. Также Гороховский напомнил, что гривна из каждой пачки донатится в фонд UAnimals.

«Универсал банк» (monobank), «А-Банк» и «ПриватБанк». Напомним, около 68 тыс. исков подали банки за 10 месяцев 2024 года, по данным Государственной судебной администрации. Это на четверть меньше показателей прошлого года. Чаще всего судятся«Универсал банк» (monobank), «А-Банк» и «ПриватБанк».

Справка Finance.ua:

В monobank появился маркет из 20 тыс. товаров и бесплатной доставкой.

Виртуальный monobank запустил маркетплейс «market by mono» в своем мобильном приложении.

Мобильный банк без отделений monobank основали в январе 2017 года бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Олег Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский. 8,86 млн клиентов.

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