monobank вышел на рынок корма для кошек (фото) — Finance.ua

monobank вышел на рынок корма для кошек (фото)
monobank сделал свой собственный корм для кошек.
Об этом написал соучредитель Олег Гороховский.
«Все коты из группы бета-тестеров, которые его попробовали, говорят, что он намного вкуснее любых других кормов. Попробуйте и вы с вашим любимцем. Также в ходе испытаний кошачий корм съел мою собаку и остался вполне доволен.
«Эксклюзивно в сети мультимаркетов Аврора. Осторожно! Стопроцентное привыкание», — сообщил он.
Цена
Цена корма 14 грн за пачку, указано, что он имеет 2 вкуса. Также Гороховский напомнил, что гривна из каждой пачки донатится в фонд UAnimals.
Напомним, около 68 тыс. исков подали банки за 10 месяцев 2024 года, по данным Государственной судебной администрации. Это на четверть меньше показателей прошлого года. Чаще всего судятся «Универсал банк» (monobank), «А-Банк» и «ПриватБанк».
Справка Finance.ua:
- В monobank появился маркет из 20 тыс. товаров и бесплатной доставкой.
- Виртуальный monobank запустил маркетплейс «market by mono» в своем мобильном приложении.
- Мобильный банк без отделений monobank основали в январе 2017 года бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Олег Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский. 8,86 млн клиентов.
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