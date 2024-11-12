monobank вышел на рынок корма для кошек (фото) — Finance.ua
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monobank вышел на рынок корма для кошек (фото)

Фондовый рынок
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monobank сделал свой собственный корм для кошек.
Об этом написал соучредитель Олег Гороховский.
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«Все коты из группы бета-тестеров, которые его попробовали, говорят, что он намного вкуснее любых других кормов. Попробуйте и вы с вашим любимцем. Также в ходе испытаний кошачий корм съел мою собаку и остался вполне доволен.
monobank вышел на рынок корма для кошек (фото)
«Эксклюзивно в сети мультимаркетов Аврора. Осторожно! Стопроцентное привыкание», — сообщил он.

Цена

Цена корма 14 грн за пачку, указано, что он имеет 2 вкуса. Также Гороховский напомнил, что гривна из каждой пачки донатится в фонд UAnimals.
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Напомним, около 68 тыс. исков подали банки за 10 месяцев 2024 года, по данным Государственной судебной администрации. Это на четверть меньше показателей прошлого года. Чаще всего судятся «Универсал банк» (monobank), «А-Банк» и «ПриватБанк».

Справка Finance.ua:

  • В monobank появился маркет из 20 тыс. товаров и бесплатной доставкой.
  • Виртуальный monobank запустил маркетплейс «market by mono» в своем мобильном приложении.
  • Мобильный банк без отделений monobank основали в январе 2017 года бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Олег Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский. 8,86 млн клиентов.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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