Маркетплейс «market by mono» от monobank начал работу — Finance.ua
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Маркетплейс «market by mono» от monobank начал работу

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Маркетплейс «market by mono» от monobank начал работу
Маркетплейс «market by mono» от monobank начал работу
Виртуальный monobank запустил маркетплейс «market by mono» в своем мобильном приложении в понедельник.
Как сообщил соучредитель mono Олег Гороховский, к 16:00 понедельника на маркетплейсе уже оформлено около 9 тыс. заказов.
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Как сообщалось, первыми партнерами проекта стали продавцы техники и электроники Moyo, КТС и Click. На старте в маркетплейсе будут представлены гаджеты, смарт-электроника и компьютерная техника.
Мобильный банк без отделений monobank основали в январе 2017 года бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Олег Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский. Он работает под лицензией Универсал Банка, входящего в группу «ТАС» (Киев), и в настоящее время, согласно собственным данным, обслуживает более 8,86 млн клиентов.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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