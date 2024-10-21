Маркетплейс «market by mono» от monobank начал работу — Finance.ua

Маркетплейс «market by mono» от monobank начал работу Сегодня 18:44

Маркетплейс «market by mono» от monobank начал работу

Виртуальный monobank запустил маркетплейс « market by mono » в своем мобильном приложении в понедельник.

Как сообщил соучредитель mono Олег Гороховский, к 16:00 понедельника на маркетплейсе уже оформлено около 9 тыс. заказов.

Как сообщалось, первыми партнерами проекта стали продавцы техники и электроники Moyo, КТС и Click. На старте в маркетплейсе будут представлены гаджеты, смарт-электроника и компьютерная техника.

Мобильный банк без отделений monobank основали в январе 2017 года бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Олег Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский. Он работает под лицензией Универсал Банка, входящего в группу «ТАС» (Киев), и в настоящее время, согласно собственным данным, обслуживает более 8,86 млн клиентов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.