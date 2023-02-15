Канадцы разработали платформу, похожую на "Дія", и уже тестируют ее на украинских беженцах — Finance.ua

Канадцы разработали платформу, похожую на "Дія", и уже тестируют ее на украинских беженцах Сегодня 16:33 — Технологии&Авто

Канадцы разработали платформу, похожую на "Дія", и уже тестируют ее на украинских беженцах

Стартап TransCrypts (Торонто) использует Blockchain, чтобы дать людям больше контроля над своей личной информацией. Он помогает украинским беженцам в других странах.

Платформа проверки документов TransCrypts недавно получила $2,4 млн инвестиций.

Ее возглавляют 23-летний генеральный директор Зайн Зайди и соучредитель и главный технический директор Али Захир, выпускник Университета Торонто.

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«Наша цель — предоставить вам контроль над всеми вашими документами, — говорит Зайди. — Мы можем отказаться от старого способа проверки документов в 20 веке и создать мир, где я смогу мгновенно показать вам, кто я, свою историю работы и доходов и, надеюсь, однажды свою криминальную историю и историю болезни».

Что делает стартап для украинцев

TransCrypts разрабатывает способ, позволяющий пациентам и поставщикам медицинских услуг легко получать доступ к электронным медицинским записям и обмениваться ими через блокчейн. Когда началась война в Украине, компания сотрудничала с общественными организациями, помогая беженцам, чтобы воплотить эту идею в жизнь.

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«Многие беженцы не имели медицинских карт и не могли связаться с больницами, которые сейчас находились в зоне боевых действий, — говорит Заиди. — Они получали некачественную медицинскую помощь, потому что не знали местного языка и не могли поговорить, скажем, об аллергии на лекарства или промежуточном состоянии, которое повлияет на лечение».

Пилотный проект TransCrypts позволяет украинским больницам загружать медицинские записи прямо на виртуальную платформу.

Затем беженцы могли просматривать, получать доступ и делиться своими записями с поставщиками медицинских услуг с помощью QR-кодов и переводить их на язык принимающей страны с помощью встроенной функции.

Проект предоставил более 4000 беженцам прямой доступ к их медицинским записям, что, по словам TransCrypt, привело к значительному повышению качества их медицинского обслуживания.

Какие еще функции имеет платформа

Заиди говорит, что легкий доступ к медицинской документации избавит пациентов от ожидания своих картотек, не говоря уже о плате, которую больницы и клиники часто взимают за их передачу. Такая же логика касается любых других официальных документов. Это может быть проверка криминального прошлого, школьные аттестаты или подтверждение о работе.

То же самое касается получения ипотеки, лизинга или займа, что обычно требует от отдела кадров прислать документы, подтверждающие доход или работу. TransCrypts предлагает услугу, которая интегрируется с существующим программным обеспечением отдела кадров и позволяет сотрудникам получать доступ к своим документам.

Сотрудники могут отправить свои файлы по электронной почте прямо третьим сторонам, причем электронное письмо поступает с электронного адреса работодателя, что придает силу.

Компания говорит, что более 100 организаций, использующих TransCrypts, вместе сэкономили десятки тысяч часов в прошлом году, которые в противном случае были бы потрачены на заполнение запросов в подтверждение трудоустройства и доходов.

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