Какую пенсию получают самые богатые польские пенсионеры

После мартовской индексации пенсий количество польских пенсионеров, получающих более 10 тыс. злотых в месяц, существенно выросло. В то же время, отдельные получатели пенсионных выплат получают в несколько раз больше.
Большая группа пенсионеров может рассчитывать на более высокую выплату.
По данным Управления социального страхования (ZUS), индексация в марте привела к значительному увеличению количества людей, получающих пенсию более 7000 злотых брутто — около 800 000 человек, что на 29% больше, чем год назад.
Около 190 000 пенсионеров получают выплату, превышающую 10 000 злотых брутто. Это на 41% больше, чем после индексации в 2025 году.
Около 71% мужчин получают пенсию выше 4000 злотых брутто.
Среди женщин пенсионного возраста более 44% получают пенсию не выше 3200 злотых брутто, в то время как 20% получают пенсию от 3200 до 4000 злотых брутто.
Это означает, что почти две трети женщин могут рассчитывать на пенсию не выше 4000 злотых.
Кто получает самые большие пенсии в Польше
Самую высокую пенсию получает житель Силезского воеводства. Он вышел на пенсию в возрасте 86 лет. Трудовой стаж мужчины — более 67 лет, что дает ему право на пенсию около 54 000 злотых брутто.
Среди женщин рекордсменкой стала жительница Быдгоща, которая вышла на пенсию в возрасте 81 года и имела 61 год трудового стажа. Ее пенсия составляет более 42 000 злотых брутто.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что граждане Украины, живущие в Польше, имеют право на получение пенсий от польского Учреждения социального страхования (ZUS). В то же время, для этого необходимо выполнить ряд условий.
Условия получения польской пенсии для граждан Украины точно такие же, как и для поляков. Родившиеся до 1 января 1949 года должны:
достичь пенсионного возраста — 60 лет для женщин, 65 лет для мужчин;
иметь достаточный стаж работы — 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.
Стаж работы исчисляется из периодов уплаты взносов и без них, но периоды без уплаты не могут составлять более 1/3 общего стажа.
Люди, рожденные с 1 января 1949 года, имеют право на пенсию от ZUS после того, как отработают хотя бы один день, за который взимаются пенсионные взносы. Такой короткий период работы в Польше порождает так называемые голодные пенсии, но те, кто их получает, будут иметь право на 13-ю и 14-ю пенсии — точно так же, как и граждане Польши.
В Польше граждане, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие подтвержденного трудового стажа, могут вообще не получать пенсионные выплаты. Для назначения минимальной пенсии законодательство требует наличия страхового и нестрахового стажа — не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.