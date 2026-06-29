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Какую пенсию получают самые богатые польские пенсионеры

Личные финансы
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В марте была проведена индексация пенсий по возрасту и пенсий по инвалидности
В марте была проведена индексация пенсий по возрасту и пенсий по инвалидности
После мартовской индексации пенсий количество польских пенсионеров, получающих более 10 тыс. злотых в месяц, существенно выросло. В то же время, отдельные получатели пенсионных выплат получают в несколько раз больше.
Об этом сообщает InPoland.net.pl.

Пенсии после индексации

В марте была проведена индексация пенсий по возрасту и пенсий по инвалидности. В этом году выплаты пенсионерам были повышены на 5,3%.
После последнего повышения минимальная пенсия выросла с 1878,91 злотых до 1978,49 злотых брутто, а средняя пенсия выросла на 260 злотых — до 4490,94 злотых брутто.

Количество пенсионеров с высокими выплатами

Большая группа пенсионеров может рассчитывать на более высокую выплату.
По данным Управления социального страхования (ZUS), индексация в марте привела к значительному увеличению количества людей, получающих пенсию более 7000 злотых брутто — около 800 000 человек, что на 29% больше, чем год назад.
Около 190 000 пенсионеров получают выплату, превышающую 10 000 злотых брутто. Это на 41% больше, чем после индексации в 2025 году.
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Пенсии мужчин и женщин существенно отличаются

Около 71% мужчин получают пенсию выше 4000 злотых брутто.
Среди женщин пенсионного возраста более 44% получают пенсию не выше 3200 злотых брутто, в то время как 20% получают пенсию от 3200 до 4000 злотых брутто.
Это означает, что почти две трети женщин могут рассчитывать на пенсию не выше 4000 злотых.

Кто получает самые большие пенсии в Польше

Самую высокую пенсию получает житель Силезского воеводства. Он вышел на пенсию в возрасте 86 лет. Трудовой стаж мужчины — более 67 лет, что дает ему право на пенсию около 54 000 злотых брутто.
Среди женщин рекордсменкой стала жительница Быдгоща, которая вышла на пенсию в возрасте 81 года и имела 61 год трудового стажа. Ее пенсия составляет более 42 000 злотых брутто.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что граждане Украины, живущие в Польше, имеют право на получение пенсий от польского Учреждения социального страхования (ZUS). В то же время, для этого необходимо выполнить ряд условий.
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Условия получения польской пенсии для граждан Украины точно такие же, как и для поляков. Родившиеся до 1 января 1949 года должны:
  • достичь пенсионного возраста — 60 лет для женщин, 65 лет для мужчин;
  • иметь достаточный стаж работы — 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.
Стаж работы исчисляется из периодов уплаты взносов и без них, но периоды без уплаты не могут составлять более 1/3 общего стажа.
Люди, рожденные с 1 января 1949 года, имеют право на пенсию от ZUS после того, как отработают хотя бы один день, за который взимаются пенсионные взносы. Такой короткий период работы в Польше порождает так называемые голодные пенсии, но те, кто их получает, будут иметь право на 13-ю и 14-ю пенсии — точно так же, как и граждане Польши.
В Польше граждане, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие подтвержденного трудового стажа, могут вообще не получать пенсионные выплаты. Для назначения минимальной пенсии законодательство требует наличия страхового и нестрахового стажа — не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ПольшаПенсияВыплата пенсий
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