Какую нужно иметь зарплату, чтобы получать пенсию более 10 тысяч гривен — Finance.ua

Какую нужно иметь зарплату, чтобы получать пенсию более 10 тысяч гривен Сегодня 09:05 — Личные финансы

Какую нужно иметь зарплату, чтобы получать пенсию более 10 тысяч гривен

Чтобы получать пенсию более 10 тысяч гривен, украинцам нужно иметь очень хорошую заработную плату. Однако есть и другой способ обеспечить себе солидные выплаты.

Об этом пишет 24 канал.

Чтобы получать пенсию свыше 10 тысяч гривен, нужно на протяжении всего трудового стажа иметь зарплату в 2,2 раза выше средней по стране. В ПФУ объяснили, что сейчас это около 40 тысяч гривен в месяц.

Однако есть люди, которые получают спецпенсии, то есть 80% от своего прежнего заработка, что в 3 раза больше обычного. Ее получают лица, работавшие:

народными депутатами;

госслужащими;

силовиками высокого ранга;

учеными.

Напомним, в июле произошла индексация пенсий для людей, вышедших на отдых по специальным законам. Их выплаты выросли на сумму от 100 до 1500 гривен.

Ориентировочно сумма доплат такова:

ученые — 422 гривны;

государственные служащие — 1046 гривен;

работники местного самоуправления — 634 гривны;

народные депутаты — 1450 гривен.

Однако увеличенные выплаты за июль они получат только в августе, как и всегда.

Справка Finance.ua:

некоторые категории граждан могут выйти на пенсию досрочно. Право на пенсию в 50 лет имеют женщины, родившие пятерых или более детей. Но есть еще одно условие — нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа;

по данным ПФУ, количество пенсионеров в Украине уменьшилось на 140 тысяч в течение второго квартала 2023 года. Это самое большое сокращение с начала большой войны;

одними из наиболее комфортных для иммиграции в пожилом возрасте являются Португалия, Испания, Италия, Болгария и страны на побережье Адриатического моря.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

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