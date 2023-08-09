Какую нужно иметь зарплату, чтобы получать пенсию более 10 тысяч гривен — Finance.ua

Какую нужно иметь зарплату, чтобы получать пенсию более 10 тысяч гривен
Чтобы получать пенсию более 10 тысяч гривен, украинцам нужно иметь очень хорошую заработную плату. Однако есть и другой способ обеспечить себе солидные выплаты.
Об этом пишет 24 канал.
Чтобы получать пенсию свыше 10 тысяч гривен, нужно на протяжении всего трудового стажа иметь зарплату в 2,2 раза выше средней по стране. В ПФУ объяснили, что сейчас это около 40 тысяч гривен в месяц.
Однако есть люди, которые получают спецпенсии, то есть 80% от своего прежнего заработка, что в 3 раза больше обычного. Ее получают лица, работавшие:
- народными депутатами;
- госслужащими;
- силовиками высокого ранга;
- учеными.
Напомним, в июле произошла индексация пенсий для людей, вышедших на отдых по специальным законам. Их выплаты выросли на сумму от 100 до 1500 гривен.
Ориентировочно сумма доплат такова:
- ученые — 422 гривны;
- государственные служащие — 1046 гривен;
- работники местного самоуправления — 634 гривны;
- народные депутаты — 1450 гривен.
Однако увеличенные выплаты за июль они получат только в августе, как и всегда.
Справка Finance.ua:
- некоторые категории граждан могут выйти на пенсию досрочно. Право на пенсию в 50 лет имеют женщины, родившие пятерых или более детей. Но есть еще одно условие — нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа;
- по данным ПФУ, количество пенсионеров в Украине уменьшилось на 140 тысяч в течение второго квартала 2023 года. Это самое большое сокращение с начала большой войны;
- одними из наиболее комфортных для иммиграции в пожилом возрасте являются Португалия, Испания, Италия, Болгария и страны на побережье Адриатического моря.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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