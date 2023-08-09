Какую нужно иметь зарплату, чтобы получать пенсию более 10 тысяч гривен — Finance.ua
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Какую нужно иметь зарплату, чтобы получать пенсию более 10 тысяч гривен

Личные финансы
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Какую нужно иметь зарплату, чтобы получать пенсию более 10 тысяч гривен
Какую нужно иметь зарплату, чтобы получать пенсию более 10 тысяч гривен
Чтобы получать пенсию более 10 тысяч гривен, украинцам нужно иметь очень хорошую заработную плату. Однако есть и другой способ обеспечить себе солидные выплаты.
Об этом пишет 24 канал.
Чтобы получать пенсию свыше 10 тысяч гривен, нужно на протяжении всего трудового стажа иметь зарплату в 2,2 раза выше средней по стране. В ПФУ объяснили, что сейчас это около 40 тысяч гривен в месяц.
Однако есть люди, которые получают спецпенсии, то есть 80% от своего прежнего заработка, что в 3 раза больше обычного. Ее получают лица, работавшие:
  • народными депутатами;
  • госслужащими;
  • силовиками высокого ранга;
  • учеными.
Напомним, в июле произошла индексация пенсий для людей, вышедших на отдых по специальным законам. Их выплаты выросли на сумму от 100 до 1500 гривен.
Ориентировочно сумма доплат такова:
  • ученые — 422 гривны;
  • государственные служащие — 1046 гривен;
  • работники местного самоуправления — 634 гривны;
  • народные депутаты — 1450 гривен.
Однако увеличенные выплаты за июль они получат только в августе, как и всегда.

Справка Finance.ua:

  • некоторые категории граждан могут выйти на пенсию досрочно. Право на пенсию в 50 лет имеют женщины, родившие пятерых или более детей. Но есть еще одно условие — нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа;
  • по данным ПФУ, количество пенсионеров в Украине уменьшилось на 140 тысяч в течение второго квартала 2023 года. Это самое большое сокращение с начала большой войны;
  • одними из наиболее комфортных для иммиграции в пожилом возрасте являются Португалия, Испания, Италия, Болгария и страны на побережье Адриатического моря.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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