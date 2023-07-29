Де жити на пенсії: найкращі країни для пенсіонерів — Finance.ua

Де жити на пенсії: найкращі країни для пенсіонерів Сьогодні 20:03 — Особисті фінанси

Де жити на пенсії: найкращі країни для пенсіонерів

Пенсіонери діляться на два типи: ті, хто нізащо не покине рідну домівку, й ті, хто хоче провести старість за кордоном, насолоджуючись теплим кліматом й перевагами закордонної медицини.

Щоб втілити мрії, варто ретельно дослідити країни, що приймають іммігрантів. Експерти порталу VisitUkraine склали список найбільш гостинних до іноземців країн.

Найкращі країни для імміграції літніх людей

Українські пенсіонери часто обирають країни Європейського Союзу. Жителі цих регіонів більш схожі на українців за менталітетом, у порівнянні з мешканцями країн Азії, Америки чи Австралії. До того ж жити в певних європейських країнах відносно недорого. Вартість продуктів, житла й транспорту надзвичайно важлива, якщо іммігрант отримуватиме пенсію від України.

Водночас більш віддалені країни підтримують пенсіонерів-іммігрантів завдяки програмам, котрі створюють для людей найкращий досвід адаптації до нових умов.

Пропонуємо окремо поглянути на кожен континент.

Європа

Одними з найбільш комфортних для імміграції в літньому віці є Португалія, Іспанія, Італія, Болгарія та країни на узбережжі Адріатичного моря.

Щоб переїхати в Португалію потрібно мати законне джерело доходів у цій країні, придбати житло вартістю понад 80 тис. євро й прожити в країні понад 183 дні протягом року. Хоч Португалія приваблює українців теплим кліматом, наявністю узбережжя й великою діаспорою, варто пам`ятати про недоліки цієї країни. Серед них високі тарифи на комунальні послуги, черги в лікарнях та недостатня кількість лікарів.

Щоб легалізувати проживання в Іспанії, достатньо інвестувати в нерухомість понад 500 тис. євро. Іспанія віддячить іноземцям кліматичними та географічними особливостями: обирайте для життя місцевість від гір до пляжів. Додамо, що рівень медицини в Іспанії високий, а іноземці-пенсіонери можуть отримувати безкоштовні консультації та ліки. Також беззаперечною перевагою є невисокі ціни на продукти, особливо на фрукти й овочі, які доступні цілий рік.

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Італія приваблює пенсіонерів соціальними програмами. Проте отримати посвідку на постійне проживання можна тільки після п’яти років проживання в країні. Отримати резидентство Італії через купівлю нерухомості не можна.

Цікаво, що українці часто обирають Болгарію. Ця країна приваблює м’яким кліматом, цінами на продукти, як в Україні, та доступним житлом.

Також бюджетними варіантами є Сербія і Чорногорія. Нерухомість у цих країнах вважають доступною. До того ж жити біля моря прагне чимало пенсіонерів.

Азія

Цей регіон приваблює охочих жити біля моря у вічному літі. Серед лідерів — Таїланд. У цій країні пенсіонери зустрінуть привітних жителів, спокійний спосіб життя, якісну медицину й доступні ціни.

Також іммігранти обирають Малайзію, де ціни на продукти й житло низькі. Купити квартиру в Куала-Лумпурі можна від 100 тис. доларів.

Знайома українцям Туреччина також чудова опція для пенсіонерів. Ціни на нерухомість на рівні українських, а медицина краща. Проте пам’ятайте про великий недолік — хвилю туристів влітку.

Австралія

84% людей, які проживають в Австралії, вважають себе щасливими. Це підтверджує статистика Організація економічного співробітництва. Тож не дивно, що українці також розглядають Австралію.

Країна особливо дбає про пенсіонерів. У 2023 році уряд розпочав програму з переселення пенсіонерів. Австралію рекламують, наголошуючи на її перевагах:

безпеці;

розвиненій інфраструктурі;



чистому довкіллю;



високому рівні медицини.



Пенсіонери можуть отримати особливу візу — Investor Retirement Visa. Щоб її отримати, потрібно відповідати певним критеріям:

бути старшим за 55 років;

мати власне фінансування й відсутність утриманців;



мати понад 750 тис. австралійських доларів на рахунку та річний дохід від 65 тис. австралійських доларів на рік (для життя в містах);



мати понад 500 тис. австралійських доларів та річний дохід від 50 тис. австралійських доларів на рік (для життя в сільській місцевості).



Візу Investor Retirement видають на чотири роки з можливістю продовження.

Африка

На цьому континенті пенсіонерів будуть приваблювати Єгипет і Марокко. Ці країни відносно близькі до Європи та мають низькі ціни на житло. Проте варто розуміти й зворотну сторону цих країн. Більшість населення — це араби, тож українці відчуватимуть значні культурні відмінності.

Північна та Південна Америка

Щоб переїхати до США пенсіонеру потрібно виграти «грін карту» або отримати візу для возз'єднання з родиною.

Проте в останні роки зростає популярність країн Центральної й Південної Америки. Більшість країн регіону подолали економічну кризу, й прогрес став помітний в усіх царинах життя. Варто виокремити Колумбію. Помірний клімат, привітні жителі та недорога вартість оренди житла роблять адаптацію пенсіонерів швидкою і приємною.

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В Еквадорі пенсіонери користуються знижками, зокрема на авіаперельоти, візити в кіно й театри, проїзд у транспорті. Щоб комфортно проживати в країні двом особам вистачить півтори тисячі доларів щомісяця.

Обирати для еміграції країни схожі на Україну чи кардинально різні - вирішувати вам. Ви можете втілити мрію й жити в екзотичній країні чи переїхати до консервативної європейської держави. Головне — дотримуйтеся поклику серця, щоб імміграція стала приємним досвідом.

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