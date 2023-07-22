Від чого залежить збільшення розміру виплати пенсіонерам у 2023 році — Finance.ua
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Від чого залежить збільшення розміру виплати пенсіонерам у 2023 році

Особисті фінанси
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Від чого залежить збільшення розміру виплати пенсіонерам у 2023 році
Від чого залежить збільшення розміру виплати пенсіонерам у 2023 році
Пенсії та прожитковий мінімум в Україні мають підвищуватись двічі на рік.
Удеяких літніх людей у липні значно зросли виплати, а до кінця цього року підвищення мінімальної пенсії Україною не передбачено.
Як повідомляє експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський для 24 каналу, до війни розмір мінімальної пенсії підвищувався двічі на рік — 1 липня та 1 грудня, коли переглядався розмір прожиткового мінімуму.
Водночас прожитковий мінімум у 2023 році для дітей 6−18 років становить 2833 грн. Для працездатних осіб його рівень зафіксовано на 2684 грн, а для людей, які втратили працездатність — 2093 грн.
Тож, за словами Павловського, мінімальна пенсія залишиться без змін до кінця 2023-го.
«Уряд завжди закон про бюджет закладав чотири рази. Тобто поквартально змінювався розмір прожиткового мінімуму у бік його збільшення. Але зараз через війну та спричинену нею економічну ситуацію в країні такої можливості держава не має», — пояснює експерт.
На сайті зазначають, що мінімальну пенсію за віком встановлюють в залежності від розміру одного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тож, до кінця 2023 року у держбюджеті не передбачено підвищення мінімальної пенсії та мінімального прожиткового мінімуму.

Мінімальна зарплата та пенсія у 2023 році: що з ними буде

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