Какую доходность готовы предложить банкиры (ТОП-10 банков по вкладам) — Finance.ua
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Какую доходность готовы предложить банкиры (ТОП-10 банков по вкладам)

Кредит&Депозит
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Какую доходность готовы предложить банкиры (ТОП-10 банков по вкладам)
Какую доходность готовы предложить банкиры (ТОП-10 банков по вкладам)
Повышение учетной ставки и ставок по депозитным сертификатам, равно как и отсутствие изменений или снижение нормативов резервирования, будет означать, что банкиры будут склоняться к повышению ставок по вкладам. Об этом пишет Минфин.
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В случае дальнейшего повышения учетной ставки НБУ банки продолжат постепенно повышать свои депозитные ставки в гривне. Причем как для физических, так и для юридических лиц, считает Игорь Якобчук из Пиреус Банка.
Исходя из ожиданий банкиров, повышение на ближайшие 1−3 месяца они прогнозируют в тех же пределах, что и повышение рабочих ставок и учетной ставки, то есть это 0,5−1,5% (наибольший прогноз в 1−1,5% дает Правэкс Банк). Причем повышения, по мнению Максима Гончарука из ОТП, произойдут «в течение короткого периода времени».
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Начальник управления казначейских операций и менеджмента активов и пассивов Укрсиббанка Руслан Левчин прогнозирует, что средние ставки по гривневым вкладам физлиц будут расти на горизонте 1 месяца и квартала, «но на несколько меньшую величину, сравнивая с шагом увеличения учетной ставки НБУ» (ожидания банков и 1).
Какую доходность готовы предложить банкиры (ТОП-10 банков по вкладам)
Такие же изменения в течение квартала прогнозирует и директор департамента розничных клиентов Кредобанка Александр Супрунович. 1% по гривневым вкладам на все сроки — верхний предел увеличения, по мнению Николая Войткива из Аккордбанка. Минимальное повышение, по его мнению, может составить 0,5%.
Какую доходность готовы предложить банкиры (ТОП-10 банков по вкладам)
«Не жду больших сдвигов по учетной ставке НБУ, поэтому не прогнозирую значительного движения по средним ставкам по гривневым вкладам физлиц. Думаю, что процентные ставки для клиентов будут меняться в узком коридоре — 0,1−0,5% годовых. Даже при изменении учетной ставки», — говорит Алина Компанец из Юнекс Банка.
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Значительных изменений в доходности гривневых депозитов в ближайшее время не ожидает финансовый директор Агропросперис Банка Александр Штефан. «В то же время очень внимательно следим за внешними (международная политика) и внутренними факторами (состояние боевых действий, инфляция, курс гривны)», — добавляет он.
Какую доходность готовы предложить банкиры (ТОП-10 банков по вкладам)
До конца марта, считает Дмитрий Замотаев из Глобус Банка, средние ставки могут вырасти до 11,5−12% годовых (вклады на 3−6 месяцев), 12,5−13% годовых (9−12 месяцев), 15−16% годовых (6−9 месяцев и от 1 года).
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По материалам:
Мінфін.com.ua
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