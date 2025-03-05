Какую доходность готовы предложить банкиры (ТОП-10 банков по вкладам) — Finance.ua

Какую доходность готовы предложить банкиры (ТОП-10 банков по вкладам) Сегодня 16:57 — Кредит&Депозит

Какую доходность готовы предложить банкиры (ТОП-10 банков по вкладам)

что банкиры будут склоняться к повышению ставок по вкладам. Об этом пишет Повышение учетной ставки и ставок по депозитным сертификатам, равно как и отсутствие изменений или снижение нормативов резервирования, будет означать,Об этом пишет Минфин

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В случае дальнейшего повышения учетной ставки НБУ банки продолжат постепенно повышать свои депозитные ставки в гривне. Причем как для физических, так и для юридических лиц, считает Игорь Якобчук из Пиреус Банка

Исходя из ожиданий банкиров, повышение на ближайшие 1−3 месяца они прогнозируют в тех же пределах, что и повышение рабочих ставок и учетной ставки, то есть это 0,5−1,5% (наибольший прогноз в 1−1,5% дает Правэкс Банк ). Причем повышения, по мнению Максима Гончарука из ОТП, произойдут «в течение короткого периода времени».

Начальник управления казначейских операций и менеджмента активов и пассивов Укрсиббанка Руслан Левчин прогнозирует, что средние ставки по гривневым вкладам физлиц будут расти на горизонте 1 месяца и квартала, «но на несколько меньшую величину, сравнивая с шагом увеличения учетной ставки НБУ» (ожидания банков и 1).

Такие же изменения в течение квартала прогнозирует и директор департамента розничных клиентов Кредобанка Александр Супрунович. 1% по гривневым вкладам на все сроки — верхний предел увеличения, по мнению Николая Войткива из Аккордбанка . Минимальное повышение, по его мнению, может составить 0,5%.

«Не жду больших сдвигов по учетной ставке НБУ, поэтому не прогнозирую значительного движения по средним ставкам по гривневым вкладам физлиц. Думаю, что процентные ставки для клиентов будут меняться в узком коридоре — 0,1−0,5% годовых. Даже при изменении учетной ставки», — говорит Алина Компанец из Юнекс Банка.

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Значительных изменений в доходности гривневых депозитов в ближайшее время не ожидает финансовый директор Агропросперис Банка Александр Штефан. «В то же время очень внимательно следим за внешними (международная политика) и внутренними факторами (состояние боевых действий, инфляция, курс гривны )», — добавляет он.

До конца марта, считает Дмитрий Замотаев из Глобус Банка , средние ставки могут вырасти до 11,5−12% годовых (вклады на 3−6 месяцев), 12,5−13% годовых (9−12 месяцев), 15−16% годовых (6−9 месяцев и от 1 года).

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