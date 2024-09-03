Какой язык программирования повышает шансы получить офер (инфографика) — Finance.ua

Какой язык программирования повышает шансы получить офер (инфографика) Сегодня 09:29 — Личные финансы

Какой язык программирования повышает шансы получить офер (инфографика)

Наибольшие шансы получить предложение работы у специалистов React Native, далее следуют DevOps, а самые низкие шансы — у JavaScript-разработчиков.

Об этом свидетельствуют данные украинского сервиса анонимного поиска Djinni.

Инфографика: Djinni

Аналитики посчитали, сколько из кандидатов, активировавших профиль за первые полгода 2024 года, уже получили свой офер.

В категории React Native кандидатов совсем немного (около 300, если точнее), но наняли из них почти 9%.

Среди девопсов, которых активировалось около 2 тысяч, наняли 8%.

Третье место делят дата сайентисты и Rust разработчики с 7.1%, но первых около тысячи начали поиск, а вторых — всего 100.

Внизу списка JavaScript разработчики с 2.8% нанятых кандидатов, потому что активировалось их больше всего — около 12 тысяч. Manual QA кандидатов вдвое меньше и их процент наймов — 3.6%.

Напомним, ранее айтишники оценили , насколько сложно сейчас искать работу в ІТ. Согласно результатам опроса, искать работу в ІТ сейчас сложно на 8 из 10.

Медианы з.п. тех, кто менял работу в прошлом году, чаще всего не отличаются от зарплат тех, кто продолжает работать в той же компании.

Украинские айтишники любят менять компании, а специалисты, долго работающие на одном месте, — редкость. Лишь четверть айтишников работали в одной компании всю свою ІТ-карьеру. Чем опытнее специалист, тем больше компаний в его резюме: около половины Senior+ успели поработать в 3−4 компаниях, а около четверти — в пяти или больше.

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