Какой процент заработной платы украинцев идет на аренду жилья (инфографика) — Finance.ua

Какой процент заработной платы украинцев идет на аренду жилья (инфографика) Сегодня 16:01 — Личные финансы

Какой процент заработной платы украинцев идет на аренду жилья (инфографика), freepik

Средняя аренда двухкомнатной квартиры в Киеве стоит больше, чем средняя зарплата продавца-консультанта.

Об этом свидетельствуют результаты исследования ЛУН Work.ua. Аналитики сравнили средние зарплаты отдельных профессий и среднюю аренду квартир в Киеве, определив процент, который составляет доля зарплаты, потраченная на аренду.

Среди выбранных профессий меньше всего зарабатывает уборщица, а больше всего — водитель.

Киев

В частности, 76% средней зарплаты продавца-консультанта в Киеве составляет аренда однокомнатной квартиры, а 52% - у водителя. Если водитель захочет арендовать двухкомнатную квартиру в Киеве, ее аренда составит уже более 72% его месячной заработной платы, а для продавца-консультанта — это уже 105%. Также водитель не может себе позволить арендовать трехкомнатную квартиру в столице, ведь средняя стоимость аренды составляет 123% его зарплаты.

Инфографика: ЛУН

Уборщица в Киеве не может себе позволить арендовать даже однокомнатную квартиру, поскольку средняя зарплата этой профессии составляет всего 112% от средней стоимости аренды.

Львов

Что касается Львова, то снять квартиру продавцу-консультанту там еще труднее: процент между средней оплатой труда этой профессии и средней арендой квартиры составляет 83%.

Инфографика: ЛУН

Одесса

В Одессе ситуация для этой профессии гораздо лучше — 41% от зарплаты нужно потратить на аренду однушки.

Инфографика: ЛУН

Напомним, ранее ЛУН опросил пользователей об изменении цен на первичном и вторичном рынке недвижимости. Большинство опрошенных украинцев считают, что цена останется стабильной, почти столько же надеются на ее снижение. Интересно, что ожидания изменений цен влияют на спрос, а следовательно, и на сами цены.

Также по данным ЛУН, средняя цена за квадратный метр в однокомнатной квартире на первичном рынке в Киеве составляет 53 000 грн, в Ужгороде — 46 200 грн. Однако самая высокая цена остается во Львове — это более 55 700 грн/кв.м. Среди самых дорогих регионов по стоимости метров в новостройках также: Черновцы — 41 900 грн, Ровно — 39 700 грн и Луцк — 36 800 грн.

Больше всего времени украинцам сейчас нужно будет экономить на покупку квартиры во Львове — это более 13,8 года. Чуть меньше в Ужгороде — это займет 12,9 лет. В столице в среднем квартиру на вторичке можно приобрести за 13,5 года (за последнее время +4%). А вот в Житомире, Ровно и Черкассах соответственно за 10,5, 10,3 и 10,1 года.

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