Какой процент студентов, выезжающих за границу по программе обмена, возвращаются в Украину — Finance.ua

Какой процент студентов, выезжающих за границу по программе обмена, возвращаются в Украину
В Украину возвращаются 100% студентов, выезжающих в рамках программ академической мобильности.
Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лесовой.
По словам Лесового, это свидетельствует о том, что университеты очень ответственно относятся к молодым людям, которых они рекомендуют на программы академической мобильности.
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Лесовой отметил, что в основном студенты едут в страны Европы, в частности, в Германию, Великобританию, Францию, Польшу.
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«Это действительно ценный инструмент для развития нашей молодежи и вообще для развития высшего образования. Со студентами выезжают и преподаватели, так что они обмениваются опытом, понимают, как организована среда, какие современные методы используются в образовании», — сказал он.
Регулирование академической мобильности для частных вузов
Он отметил, что государство также урегулировало вопросы академической мобильности для студентов частных вузов.
Заявки от каждого частного учебного заведения рассматриваются в индивидуальном порядке.
«Если вуз благопристойный, если не было странных кейсов в его истории, то подписывается отдельное письмо на выезд группы в рамках академической мобильности и, таким образом, урегулируется этот вопрос», — сказал он.
Напомним, студенты профессионально-технических, профессиональных высших и высших учебных заведений, интерны и докторанты могут получить отсрочку на весь семестр, но не более чем на шесть месяцев (сентябрь-февраль и март-август).
Научно-педагогические работники, у которых есть научная степень, а также педагогические работники разных учебных заведений получат отсрочку до завершения учебного года (если на постоянной работе — продолжительностью 12 месяцев в году).
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