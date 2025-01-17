Сколько работодатели готовы платить студентам, пенсионерам и женщинам в декрете — Finance.ua

Сколько работодатели готовы платить студентам, пенсионерам и женщинам в декрете Сегодня 13:05 — Личные финансы

Сколько работодатели готовы платить студентам, пенсионерам и женщинам в декрете

Специалисты OLX Работа проанализировали, какие зарплаты получат разные категории населения.

В категории работа для студентов медианная зарплата по Украине составляет 17 400 грн. Это на 13% меньше среднего оклада по стране. Больше всего предлагают студентам в Киевской и Львовской областях (20 000 грн). Ниже среднего предлагают в Сумской, Житомирской и Черниговской областях.

В категории работа для пенсионеров медианная зарплата по Украине составляет 17 000 грн, что составляет разницу в -15% с медианной зарплатой по Украине. Среди регионов наибольшую зарплату для людей пенсионного возраста предлагают на западе (более 20 000 грн), а меньше всего в центре и во фронтовых регионах.

Медианная зарплата среди вакансий, которые активно отметили работодатели как подходящие людям с инвалидностью, составляет 18 200 грн, что на 9% меньше, чем медианная зарплата по Украине. По регионам ситуация аналогичная, как с вакансиями для пенсионеров.

В категории «В декрете» медианная зарплата составляет 16 400 грн, что на 18% меньше. Выше среднего предлагают в Запорожской области (20 750 грн), на Киевщине и Одесщине (19 500 грн), во Львовской области (19 000 грн).

Напомним, с 1 января 2025 года вступил в силу Закон Украины № 4059-IX «О Государственном бюджете Украины на 2025 год», согласно которому минимальная заработная плата и прожиточный минимум не будут повышены.

Так, минимальная зарплата останется на уровне 8 тыс. грн, а прожиточный минимум для трудоспособных граждан составит 3028 грн.

Справка Finance.ua:

Напомним, по данным OLX Работа, медианная зарплата в Украине по состоянию на конец 2024 года составляет 20 000 грн (480 долл. США).

Самую высокую медианную зарплату в Украине могут предложить во Львове и Киеве — 22 500 грн (+22% и +13% за год соответственно).

За год больше всего выросла медианная зарплата у таких специалистов: дизайнеров (+64%), SMM-менеджеров (+62%), мастеров по ремонту компьютерной техники (+56%).

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