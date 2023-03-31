Какова стоимость часа работы в ЕС и еврозоне — Finance.ua

Какова стоимость часа работы в ЕС и еврозоне Сегодня 09:00 — Личные финансы

Какова стоимость часа работы в ЕС и еврозоне

В 2022 году средняя стоимость часа работы в Евросоюзе превысила отметку в 30 евро.

Об этом сообщили в Евростате.

В прошлом году средняя стоимость часа работы в странах Европейского Союза составила 30,5 евро, а в еврозоне (страны с обращением валюты евро) — 34,3 евро.

В 2021 году средняя стоимость часа работы в странах ЕС составила 29 евро, а в еврозоне — 32,8 евро.

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Следует заметить, что речь идет не о чистой зарплате «на руки», а об общих затратах работодателя на рабочую силу (включая, например, социальные взносы и т.п.).

Самые низкие почасовые затраты на рабочую силу зафиксированы в Болгарии (8,2 евро) и Румынии (9,5 евро), а самые высокие — в Люксембурге (50,7 евро), Дании (46,8 евро) и Бельгии (43,5 евро).

В 2022 году по сравнению с 2021 годом почасовые расходы на рабочую силу выросли на 5 в ЕС и на 4,7% в еврозоне.

В пределах еврозоны почасовые расходы на рабочую силу выросли во всех государствах-членах. Наибольший рост зафиксировали в Литве (+13,3%), Ирландии (+9,3%) и Эстонии (+9,1%).

В странах ЕС за пределами еврозоны почасовые расходы на рабочую силу, выраженные в национальной валюте, выросли в 2022 году во всех странах, а больше всего — в Болгарии (+15,3%), Венгрии (+13,9%), Румынии (+12,2%) и Польше (+11,7%). Меньше всего они выросли в Дании (+2,3%).

Справка Finance.ua:

украинские беженцы с высшим образованием, работающие в Польше и знающие польский язык, могут работать по профессии. Так, например, учителя с категорией зарабатывают около 70 тысяч гривен в месяц;

месячная минимальная заработная плата в ЕС сильно отличается по странам-членам: от 399 евро в Болгарии до 2387 евро в Люксембурге.

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Європейська правда По материалам:

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