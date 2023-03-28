В Украине хотят в три этапа поднять минимальную зарплату: даты и суммы — Finance.ua

В Украине хотят в три этапа поднять минимальную зарплату: даты и суммы Сегодня 14:01 — Личные финансы

В Украине хотят в три этапа поднять минимальную зарплату: даты и суммы

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому в Украине планируется поэтапно поднять уровень минимальной заработной платы в течение 2023 года, начиная с 1 апреля. Соответствующие изменения предлагается внести в Закон о Государственном бюджете Украины.

Об этом свидетельствует законопроект № 8431 , зарегистрированный в Верховной Раде Украины.

Как отмечают авторы документа, в статье 9 Закона Украины «Об оплате труда» предусмотрено: «Минимальная заработная плата устанавливается в размере не ниже размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц».

Однако в последние годы утвержден размер минимальной заработной платы ниже размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Такое заключение инициаторы законопроекта подтверждают следующими данными:

в декабре 2022 года фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц составил 7539 грн. Минимальная заработная плата на декабрь 2022 года была утверждена в сумме 6700 грн, что составило 88,9% к фактическому размеру прожиточного минимума для трудоспособных;

в среднем за 2023 год ожидается фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц 8962 грн. Минимальная заработная плата утверждена Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2023 год» на уровне декабря 2022 года без повышения в сумме 6700 грн, что составит всего 74,8% к ожидаемому фактическому размеру.



Поэтому законопроектом предусмотрено поэтапное повышение размера минимальной заработной платы:

с 1 апреля — 7370 грн;

с 1 июля — 8107 грн;

с 1 октября — 8918 грн.

По прогнозным расчетам, дополнительные расходы для реализации законопроекта составят в 2023 году 14 084,4 млн грн, которые могут быть профинансированы за счет дополнительных поступлений в сводный бюджет:

налога на доходы физических лиц в сумме 2087,8 млн грн;

налогов в сумме 11998,6 млн грн вследствие недопущения их укрытия на таможнях.



Напомним, что в прошлом году при составлении проекта государственного бюджета на 2023 год было принято решение отказаться от запланированного увеличения показателей минимальной заработной платы и прожиточного минимума на следующий год. Это было сделано в свете экономической ситуации в Украине, вызванной продолжающейся войной. На данный момент не известно, будет ли принят законопроект, направленный на изменение этого решения.

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