Каков максимальный размер пенсии по выслуге лет — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Каков максимальный размер пенсии по выслуге лет

Личные финансы
15
Каков максимальный размер пенсии по выслуге лет
Каков максимальный размер пенсии по выслуге лет
Пенсии по выслуге лет устанавливаются отдельным категориям граждан, занятым на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или пригодности.
Об этом в интервью ТСН рассказал глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.
По его словам, условия назначения и продолжительность специального стажа работы, дающей право на назначение пенсии по выслуге лет, зависит от профессий/должностей, на которых работал человек, и закона, по которому назначается такая пенсия.
Читайте также
Что касается перерасчетов пенсий по выслуге лет, то они проводятся и сегодня по общим определенным правилам.
Максимальный размер пенсии по выслуге лет независимо от закона, по которому назначается такая пенсия, не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность. В настоящее время максимальный размер пенсии составляет 20 930 гривен.

Справка Finance.ua:

  • в Украине группа народных депутатов во главе с руководителем фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией разработала законопроект о пенсионной реформе (№ 9212). В результате, на каждого работающего откроют личный пенсионный счет, а деньги с этого счета можно будет получать с обычной пенсией после выхода на заслуженный отдых;
  • украинцы, работающие в Польше, имеют право получить пенсию. Минимальный размер выплаты составляет 1544 злотых (около 14 тыс. грн). Однако для этого мужчина должен иметь не менее 20 лет стажа, а женщина — 15 лет.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь! 📱

По материалам:
ТСН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.