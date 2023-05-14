Каков максимальный размер пенсии по выслуге лет — Finance.ua

Каков максимальный размер пенсии по выслуге лет Сегодня 07:04 — Личные финансы

Каков максимальный размер пенсии по выслуге лет

Пенсии по выслуге лет устанавливаются отдельным категориям граждан, занятым на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или пригодности.

Об этом в интервью ТСН рассказал глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

По его словам, условия назначения и продолжительность специального стажа работы, дающей право на назначение пенсии по выслуге лет, зависит от профессий/должностей, на которых работал человек, и закона, по которому назначается такая пенсия.

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Что касается перерасчетов пенсий по выслуге лет, то они проводятся и сегодня по общим определенным правилам.

Максимальный размер пенсии по выслуге лет независимо от закона, по которому назначается такая пенсия, не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность. В настоящее время максимальный размер пенсии составляет 20 930 гривен.

Справка Finance.ua:

в Украине группа народных депутатов во главе с руководителем фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией разработала законопроект о пенсионной реформе (№ 9212). В результате, на каждого работающего откроют личный пенсионный счет, а деньги с этого счета можно будет получать с обычной пенсией после выхода на заслуженный отдых;

украинцы, работающие в Польше, имеют право получить пенсию. Минимальный размер выплаты составляет 1544 злотых (около 14 тыс. грн). Однако для этого мужчина должен иметь не менее 20 лет стажа, а женщина — 15 лет.

ТСН По материалам:

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