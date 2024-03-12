Какому проценту украинцев не хватает денег до зарплаты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какому проценту украинцев не хватает денег до зарплаты

Личные финансы
33
Какому проценту украинцев не хватает денег до зарплаты
Какому проценту украинцев не хватает денег до зарплаты
Эксперты утверждают, что в Украине больше чем половине граждан не удается прожить на заработную плату. В этой связи часть украинцев вынуждена брать микрокредиты, чтобы «дотянуть» до следующей зарплаты.
Об этом рассказали в Ассоциации украинских банков, ссылаясь на данные из исследования состояния сектора микрокредитования и спроса на его услуги, пишет Zn.ua.
Читайте также
Как отмечают в Ассоциации, 13% населения страны вынуждены пользоваться микрокредитами, поскольку война оказала существенное влияние на финансовое положение многих. Учитывая, что многие украинцы потеряли стабильный доход, не получают вовремя зарплату или живут только на одну ставку, сектор микрокредитования крайне важен.
«Микрокредиты — это „плечо поддержки“ в тех или иных непредсказуемых обстоятельствах», — рассказали банкиры.
Читайте также
По данным исследования, 67% опрошенных украинцев признались, что берут микрокредиты под огромные проценты для того, чтобы решить неотложные материальные проблемы и дожить до следующей зарплаты.
По информации Государственной службы статистики, в 2023 году средняя заработная плата в Украине составила 17,44 тыс. грн. и превышала на 18% среднюю оплату труда в предыдущем году. При этом годовая инфляция в 2023 году, по данным статведомства, составила 5,1%. То есть рост средней заработной платы должен был бы перекрыть инфляцию, однако для 30% украинского населения денег все равно не хватает.
Читайте также
«Или данные об инфляции не так оптимистичны, как нам рассказывают, или уровень неравенства в стране стал намного выше, и оказавшиеся за чертой бедности уже выпали из официального учета доходов», — сообщает издание.

Справка Finance.ua:

  • По данным Work.ua, в феврале средняя зарплата увеличилась на 500 грн и составила 20 000 грн. «Рост средней зарплаты на 3% - стабильная тенденция рынка труда», — говорится в исследовании;
  • по данным Госстата, среднемесячная зарплата в Украине в 2023 году составила 17 442 гривен. При этом номинальная зарплата штатных сотрудников выросла на 17,5% по сравнению с 2022 годом. Если привязать зарплаты украинцев к официальному курсу Нацбанка, то в 2023 они выросли на 18 долларов — до 477 долларов.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.