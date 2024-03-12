Какому проценту украинцев не хватает денег до зарплаты — Finance.ua

Какому проценту украинцев не хватает денег до зарплаты Сегодня 14:01 — Личные финансы

Какому проценту украинцев не хватает денег до зарплаты

Эксперты утверждают, что в Украине больше чем половине граждан не удается прожить на заработную плату. В этой связи часть украинцев вынуждена брать микрокредиты, чтобы «дотянуть» до следующей зарплаты.

Об этом рассказали в Ассоциации украинских банков , ссылаясь на данные из исследования состояния сектора микрокредитования и спроса на его услуги, пишет Zn.ua.

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Как отмечают в Ассоциации, 13% населения страны вынуждены пользоваться микрокредитами, поскольку война оказала существенное влияние на финансовое положение многих. Учитывая, что многие украинцы потеряли стабильный доход, не получают вовремя зарплату или живут только на одну ставку, сектор микрокредитования крайне важен.

«Микрокредиты — это „плечо поддержки“ в тех или иных непредсказуемых обстоятельствах», — рассказали банкиры.

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По данным исследования, 67% опрошенных украинцев признались, что берут микрокредиты под огромные проценты для того, чтобы решить неотложные материальные проблемы и дожить до следующей зарплаты.

По информации Государственной службы статистики, в 2023 году средняя заработная плата в Украине составила 17,44 тыс. грн. и превышала на 18% среднюю оплату труда в предыдущем году. При этом годовая инфляция в 2023 году, по данным статведомства, составила 5,1%. То есть рост средней заработной платы должен был бы перекрыть инфляцию, однако для 30% украинского населения денег все равно не хватает.

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«Или данные об инфляции не так оптимистичны, как нам рассказывают, или уровень неравенства в стране стал намного выше, и оказавшиеся за чертой бедности уже выпали из официального учета доходов», — сообщает издание.

Справка Finance.ua:

По данным Work.ua, в феврале средняя зарплата увеличилась на 500 грн и составила 20 000 грн. «Рост средней зарплаты на 3% - стабильная тенденция рынка труда», — говорится в исследовании;

по данным Госстата, среднемесячная зарплата в Украине в 2023 году составила 17 442 гривен. При этом номинальная зарплата штатных сотрудников выросла на 17,5% по сравнению с 2022 годом. Если привязать зарплаты украинцев к официальному курсу Нацбанка, то в 2023 они выросли на 18 долларов — до 477 долларов.

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