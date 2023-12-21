Зеленский подписал закон об ограничении ставки по микрокредитам — Finance.ua
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Зеленский подписал закон об ограничении ставки по микрокредитам

Кредит&Депозит
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Зеленский подписал закон об ограничении ставки по микрокредитам
Зеленский подписал закон об ограничении ставки по микрокредитам
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ограничении ставки по микрокредитам.
Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.
«Президент подписал законопроект № 9422 об ограничении ставок по микрокредитам. Законопроект предлагает постепенно снизить и ограничить максимальную ставку на уровне 1% в день», — написал он.
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Напомним, 22 ноября ВРУ приняла во ІІ чтении законопроект № 9422 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию государственного регулирования рынков финансовых услуг за основу.
Микрофинансовым организациям предоставили переходный месяц со дня вступления в силу закона на приведение своей деятельности к новым требованиям. В течение этого месяца Нацбанк не сможет применять никаких мер воздействия за несоблюдение требований закона.
Согласно закону, максимальный размер дневной процентной ставки по микрокредитам не может превышать 1%. Изменения введут постепенно: за первые 120 дней переходного периода процентная ставка не должна превышать 2,5% в день, за следующие 120 дней — 1,5%.
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Несоблюдение требований закона об ограничении ставки предусматривает для нарушителя штраф в размере от 5000 до 10 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (85−170 тыс. грн) за каждый случай.
В частности, закон предусматривает:
  • ограничение дневной процентной ставки по потребительскому кредиту до 1% в день от общего размера кредита;
  • запрет кредитодателю и новому кредитору требовать уплаты каких-либо платежей, не указанных в договоре о потребительском кредите;
  • запрет устанавливать в договоре о потребительском кредите условие о продлении в одностороннем порядке срока пользования кредитом (продление срока пользования кредитом должно осуществляться исключительно путем заключения дополнительного договора по договоренности сторон);
  • обязательство кредитодателя передавать информацию по всем потребительским кредитам независимо от суммы кредита в бюро кредитных историй.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам:
Finance.ua
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