Зеленский подписал закон об ограничении ставки по микрокредитам — Finance.ua

Зеленский подписал закон об ограничении ставки по микрокредитам Сегодня 17:05 — Кредит&Депозит

Зеленский подписал закон об ограничении ставки по микрокредитам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ограничении ставки по микрокредитам.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

«Президент подписал законопроект № 9422 об ограничении ставок по микрокредитам. Законопроект предлагает постепенно снизить и ограничить максимальную ставку на уровне 1% в день», — написал он.

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Напомним, 22 ноября ВРУ приняла во ІІ чтении законопроект № 9422 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию государственного регулирования рынков финансовых услуг за основу.

Микрофинансовым организациям предоставили переходный месяц со дня вступления в силу закона на приведение своей деятельности к новым требованиям. В течение этого месяца Нацбанк не сможет применять никаких мер воздействия за несоблюдение требований закона.

Согласно закону, максимальный размер дневной процентной ставки по микрокредитам не может превышать 1%. Изменения введут постепенно: за первые 120 дней переходного периода процентная ставка не должна превышать 2,5% в день, за следующие 120 дней — 1,5%.

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Несоблюдение требований закона об ограничении ставки предусматривает для нарушителя штраф в размере от 5000 до 10 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (85−170 тыс. грн) за каждый случай.

В частности, закон предусматривает:

ограничение дневной процентной ставки по потребительскому кредиту до 1% в день от общего размера кредита;

запрет кредитодателю и новому кредитору требовать уплаты каких-либо платежей, не указанных в договоре о потребительском кредите;

запрет устанавливать в договоре о потребительском кредите условие о продлении в одностороннем порядке срока пользования кредитом (продление срока пользования кредитом должно осуществляться исключительно путем заключения дополнительного договора по договоренности сторон);

обязательство кредитодателя передавать информацию по всем потребительским кредитам независимо от суммы кредита в бюро кредитных историй.

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