В Украине перепишут проценты по кредитам и депозитам: к чему готовиться в 2024 году — Finance.ua

В Украине перепишут проценты по кредитам и депозитам: к чему готовиться в 2024 году Сегодня 14:01 — Кредит&Депозит

В Украине перепишут проценты по кредитам и депозитам: к чему готовиться в 2024 году

В Украине в 2024 году могут подешеветь кредиты. При благоприятных условиях ставки снизятся в среднем на 3−4%. Однако упадут и проценты по депозитам — на 2−3%, хотя вклады будут все равно покрывать инфляцию.

Такой прогноз озвучил глава правления Глобус Банка Сергей Мамедов в комментарии Oboz.ua. По его словам, при стабильной экономической ситуации Национальный банк может вновь снизить учетную ставку, а значит, средства, которые будут привлекать банки для развития собственных кредитных продуктов, станут дешевле.

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Мамедов рассчитывает, что в 2024 году учетная ставка может снизиться с действующих 15% до 14−12%. Это будет потенциально стимулировать банки к активному развитию кредитования по наиболее приемлемым условиям для заемщиков — ставки по кредитам могут сократиться в среднем на 3−4%.

Также, по его словам, оптимистический сценарий предусматривает, что в 2024 году условия по большинству кредитных программ могут существенно улучшиться. Это сделает фактическую стоимость кредитов дешевле.

«При снижении учетной ставки еще на 2−4 п.п. стоимость кредитов для граждан снизится. По предварительным оценкам в зависимости от вида кредита и первого взноса по нему ставки могут сократиться в среднем на 3−4%. Главным образом это касается потребительских и автокредитов, а также совместных ипотечных программ коммерческих банков с девелоперами для приобретения жилья на стадии строительства», — отметил Мамедов.

Впрочем, соответствующая коррекция будет наблюдаться и по депозитным ставкам: доход по гривневым вкладам может снизиться с 2% до 3%.

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«Однако в условиях низкой инфляции размещение средств в банках будет оставаться наиболее привлекательным способом для большинства граждан не только сохранить, но и преумножить собственные сбережения», — пояснил эксперт.

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Обозреватель По материалам:

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