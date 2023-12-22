Ставки по микрокредитам по-новому: как теперь вычислить дневную ставку — Finance.ua
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Ставки по микрокредитам по-новому: как теперь вычислить дневную ставку

Кредит&Депозит
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Ставки по микрокредитам по-новому: как теперь вычислить дневную ставку
Ставки по микрокредитам по-новому: как теперь вычислить дневную ставку
В ходе заседания Верховной Рады 22 ноября народные депутаты поддержали во втором чтении законопроект № 9422, который ограничивает ставки по микрокредитам. Документ 21 декабря подписал президент.
Об этом говорится в статье Finance.ua Ставки по микрокредитам по-новому: как будет работать рынок.
После вступления в силу закона № 9422 у участников рынка будет один месяц, чтобы привести свою деятельность в соответствие с обновленными требованиями, в частности, чтобы перейти на ставку 2,5% в день. После этого есть 120 дней на переход к ставке 1,5% в день, и еще 120 дней — на переход к дневной процентной ставке в размере 1%.

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Информация о дневной процентной ставке должна быть обязательно указана в договоре потребительского кредита. За нарушение норм закона кредитодателей будут штрафовать.
В законе № 9422 прописана формула, согласно которой кредиторы обязаны рассчитывать свою дневную процентную ставку: ДПС = (ОРПК/ОРК)/t х 100%
С такой расшифровкой понять основополагающий принцип легко:
  • ДПС — дневная процентная ставка;
  • ОРПК — общие расходы по потребительскому кредиту;
  • ОРК — общий размер кредита;
  • t — срок кредитования по дням.
Чтобы кредиторы не раздували цену кредита за счет пени/штрафов (после окончания военного положения), комиссий и дополнительных платежей (например, за страховку), в законе четко указано, что в дневную ставку должны входить все расходы на потребительский кредит.
Потребитель не обязан платить какие-либо платежи, не указанные в кредитном договоре или не учтенные при расчете дневной ставки.

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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