Какое место в мировом рейтинге скорости интернета занимает Украина — Finance.ua
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Какое место в мировом рейтинге скорости интернета занимает Украина

Технологии&Авто
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Компания Ookla опубликовала рейтинг скорости интернета в разных странах мира на основе данных бенчмарка Speedtest. Список актуальный по состоянию на конец января 2025 года.

Лидеры рейтинга

За полгода Украина потеряла в топе по стационарному интернету 11 позиций, переместившись с 60-го на 71-е место.
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Первые три места в рейтинге заняли:
  • Сингапур (324,92 Мбит/с);
  • ОАЭ (310,05 Мбит/с);
  • Гонконг (305,71 Мбит/с).
В Украине средняя скорость Интернета составляет 84.4 Мбит/с.
В рейтинге мобильного интернета Украина находится на 81 месте, поднявшись на 12 строчек, если сравнивать с прошлым годом.
Средняя скорость подключения составляет 42,68 и 12,67 Мбит/с на скачивание и загрузку соответственно. Годом ранее — 21,24 и 9,86 Мбит/с соответственно.
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В рейтинге городов Харьков по скорости мобильного интернета — на 101-м месте, Киев — на 114-м из 152-го.
Какое место в мировом рейтинге скорости интернета занимает Украина
Ожидаемо медленный доступ в Украине обусловлен отсутствием сетей связи пятого поколения.
При этом 5G уже есть в некоторых странах бывшего СССР, как, например, Латвия, Эстония и Литва. В ноябре 2024 года в Украине стартовал пилотный проект по внедрению 5G.
Напомним, по данным Госспецсвязи, несмотря на полномасштабное военное вторжение и постоянные атаки разными видами оружия на телекоммуникационную инфраструктуру, Украина сегодня является мировым лидером по стабильности фиксированного интернета.
По материалам:
УНІАН
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