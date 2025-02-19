Україна є світовим лідером за стабільністю фіксованого інтернету — Finance.ua
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Україна є світовим лідером за стабільністю фіксованого інтернету

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Україна є світовим лідером за стабільністю фіксованого інтернету
Україна є світовим лідером за стабільністю фіксованого інтернету
Попри повномасштабне воєнне вторгнення та постійні атаки різними видами зброї на телекомунікаційну інфраструктуру, Україна сьогодні є світовим лідером за стабільністю фіксованого інтернету.
Про це йшлося під час засідання за круглим столом на тему «Звʼязок під час війни: досвід оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами загального користування в умовах воєнного стану», що відбувся в Укрінформі.
Круглий стіл організований Адміністрацією Держспецзв’язку та Національним центром оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України (НЦУ) за участю Міністерства цифрової трансформації України й Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).
Впродовж трьох років повномасштабного вторгнення, українська телекомунікаційна інфраструктура перебуває під постійними атаками різними видами зброї та у кіберпросторі.
Забезпечити стабільну роботу мереж та оперативне відновлення пошкодженої інстраструктури — це основні завдання Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України (НЦУ).
«Повномасштабне вторгнення чітко продемонструвало, наскільки критичним є питання забезпечення звʼязком військових та громадян, наскільки важливо для всіх нас мати інструменти комунікацій. Завдяки оперативним рішенням нам вдалося втримати роботу мереж. Дякую усім операторам, провайдерам, НЦУ, силам безпеки і оборони за роль, яку кожен з вас мав при забезпеченні звʼязку», — зазначив заступник голови Держспецзвʼязку Володимир Трофименко.
За матеріалами:
Укрінформ
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