Україна є світовим лідером за стабільністю фіксованого інтернету — Finance.ua

Україна є світовим лідером за стабільністю фіксованого інтернету Сьогодні 16:45

Україна є світовим лідером за стабільністю фіксованого інтернету

Попри повномасштабне воєнне вторгнення та постійні атаки різними видами зброї на телекомунікаційну інфраструктуру, Україна сьогодні є світовим лідером за стабільністю фіксованого інтернету.

Про це йшлося під час засідання за круглим столом на тему «Звʼязок під час війни: досвід оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами загального користування в умовах воєнного стану», що відбувся в Укрінформі.

Круглий стіл організований Адміністрацією Держспецзв’язку та Національним центром оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України (НЦУ) за участю Міністерства цифрової трансформації України й Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

Впродовж трьох років повномасштабного вторгнення, українська телекомунікаційна інфраструктура перебуває під постійними атаками різними видами зброї та у кіберпросторі.

Забезпечити стабільну роботу мереж та оперативне відновлення пошкодженої інстраструктури — це основні завдання Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України (НЦУ).

«Повномасштабне вторгнення чітко продемонструвало, наскільки критичним є питання забезпечення звʼязком військових та громадян, наскільки важливо для всіх нас мати інструменти комунікацій. Завдяки оперативним рішенням нам вдалося втримати роботу мереж. Дякую усім операторам, провайдерам, НЦУ, силам безпеки і оборони за роль, яку кожен з вас мав при забезпеченні звʼязку», — зазначив заступник голови Держспецзвʼязку Володимир Трофименко.

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