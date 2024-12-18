В Украине хотят ввести мониторинг скорости мобильного интернета — Finance.ua

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В Украине хотят ввести мониторинг скорости мобильного интернета

Технологии&Авто
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В Украине хотят ввести мониторинг скорости мобильного интернета
В Украине хотят ввести мониторинг скорости мобильного интернета
В первом чтении был принят законопроект № 12 094, которым вносятся изменения в закон «Об электронных коммуникациях». Благодаря изменениям появится инструмент для улучшения качества и скорости мобильного Интернета.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Украинцы смогут самостоятельно проверять качество услуг мобильного интернета и продолжить пользоваться национальным роумингом в чрезвычайных ситуациях после завершения военного положения в Украине», — говорится в сообщении.

Что предлагает законопроект

1. Ввести скорость интернета в список обязательных показателей качества связи.
В Законе Украины «Об электронных коммуникациях» предусмотрен перечень показателей качества связи, но среди них не было такого показателя, как скорость Интернета.
Законопроектом предлагается утвердить такой показатель. В дальнейшем эти изменения позволят Министерству цифровой трансформации утвердить новый перечень показателей качества в соответствии с Законом Украины «Об электронных коммуникациях», в частности, со скоростью интернета, и установить их количественные характеристики. К примеру, для скорости будет установлено количество мегабит в секунду. Операторы мобильной связи обязаны предоставлять свои услуги по установленным государством показателям качества.
2. Использовать краудсорсинг для мониторинга качества мобильного Интернета.
Краудсорсинг — инструмент для мониторинга качества мобильного интернета пользователями.
Украинцы смогут проверять качество Интернет через собственные устройства. Параллельно эти данные будут передавать регулятору НКЭК. Полученная информация поможет оценивать качество услуг и выявлять проблемные зоны. В настоящее время система мониторинга качества еще не определена.
3. Продлить действие национального роуминга после военного положения.
В чрезвычайных ситуациях украинцы смогут пользоваться мобильными сетями других операторов, хотя эта услуга не станет постоянной, ее временное применение позволит обеспечивать связь даже в кризисных условиях.
По материалам:
Finance.ua
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