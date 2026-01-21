Какое авто установило рекорд выносливости среди серийных электрокаров
Xiaomi SU7 Max следующего поколения побил рекорд выносливости электромобилей, проехав 4264 км.
19 января компания Xiaomi Auto объявила, что SU7 Max следующего поколения преодолел расстояние в 4264 км в 24-часовом испытании на выносливость, пишет chinaevhome.
Этот результат превосходит предыдущий рекорд Xiaomi YU7 в 3944 км и бьет рекорд продолжительности хода на электротяге в 3961 км, ранее устанавливаемый XPeng P7.
Испытание проводилось на принадлежащем CATARC полигоне на скоростной овальной трассе протяженностью 7,8 км.
Как это было
Транспортное средство работало непрерывно в течение 24 часов, включая время зарядки, имитируя экстремальные условия эксплуатации, описываемые как марафонский бег на спринтерской скорости.
Выводы
Для электромобилей это испытание не только измеряет устойчивость к высокой скорости, но и подтверждает стабильность и долговечность основных электрических систем, включая производительность аккумулятора под высокой нагрузкой, непрерывную мощность двигателя и эффективность зарядки.
С технической точки зрения производительность SU7 Max тесно связана с обновлениями его высоковольтной архитектуры.
Ранее писали, что основатель корпорации Xiaomi Лей Цзюнь объявил амбициозную цель на 2026 год: поставить 550 000 электромобилей, что на 34% больше прошлогоднего показателя. Компания вышла на прибыльность в этом сегменте всего за 18 месяцев, опередив по темпам Tesla.
