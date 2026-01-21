0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какое авто установило рекорд выносливости среди серийных электрокаров

Технологии&Авто
19
Xiaomi SU7 Max следующего поколения побил рекорд выносливости электромобилей, проехав 4264 км.
Какое авто установило рекорд выносливости среди серийных электрокаров
19 января компания Xiaomi Auto объявила, что SU7 Max следующего поколения преодолел расстояние в 4264 км в 24-часовом испытании на выносливость, пишет chinaevhome.
Читайте также
Этот результат превосходит предыдущий рекорд Xiaomi YU7 в 3944 км и бьет рекорд продолжительности хода на электротяге в 3961 км, ранее устанавливаемый XPeng P7.
Испытание проводилось на принадлежащем CATARC полигоне на скоростной овальной трассе протяженностью 7,8 км.

Как это было

Транспортное средство работало непрерывно в течение 24 часов, включая время зарядки, имитируя экстремальные условия эксплуатации, описываемые как марафонский бег на спринтерской скорости.
Читайте также

Выводы

Для электромобилей это испытание не только измеряет устойчивость к высокой скорости, но и подтверждает стабильность и долговечность основных электрических систем, включая производительность аккумулятора под высокой нагрузкой, непрерывную мощность двигателя и эффективность зарядки.
С технической точки зрения производительность SU7 Max тесно связана с обновлениями его высоковольтной архитектуры.
Ранее писали, что основатель корпорации Xiaomi Лей Цзюнь объявил амбициозную цель на 2026 год: поставить 550 000 электромобилей, что на 34% больше прошлогоднего показателя. Компания вышла на прибыльность в этом сегменте всего за 18 месяцев, опередив по темпам Tesla.
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems