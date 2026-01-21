Какое авто установило рекорд выносливости среди серийных электрокаров Сегодня 03:25 — Технологии&Авто

Xiaomi SU7 Max следующего поколения побил рекорд выносливости электромобилей, проехав 4264 км.

19 января компания Xiaomi Auto объявила, что SU7 Max следующего поколения преодолел расстояние в 4264 км в 24-часовом испытании на выносливость, пишет chinaevhome

Этот результат превосходит предыдущий рекорд Xiaomi YU7 в 3944 км и бьет рекорд продолжительности хода на электротяге в 3961 км, ранее устанавливаемый XPeng P7

Испытание проводилось на принадлежащем CATARC полигоне на скоростной овальной трассе протяженностью 7,8 км.

Как это было

Транспортное средство работало непрерывно в течение 24 часов, включая время зарядки, имитируя экстремальные условия эксплуатации, описываемые как марафонский бег на спринтерской скорости.

Выводы

Для электромобилей это испытание не только измеряет устойчивость к высокой скорости, но и подтверждает стабильность и долговечность основных электрических систем, включая производительность аккумулятора под высокой нагрузкой, непрерывную мощность двигателя и эффективность зарядки.

С технической точки зрения производительность SU7 Max тесно связана с обновлениями его высоковольтной архитектуры.

Ранее писали , что основатель корпорации Xiaomi Лей Цзюнь объявил амбициозную цель на 2026 год: поставить 550 000 электромобилей, что на 34% больше прошлогоднего показателя. Компания вышла на прибыльность в этом сегменте всего за 18 месяцев, опередив по темпам Tesla.

