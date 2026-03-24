Какими будут выплаты в 2026 году при выходе на пенсию в 60 лет

Как сообщают в Пенсионном фонде , при расчете пенсии учитывается только официальный стаж, подтвержденный документально, в частности, данными реестра застрахованных лиц, а также записями в трудовой книжке.

Например, стаж 40−45 лет в возрасте 60 лет дает право человеку выйти на пенсию.

Что влияет

На размер пенсионных выплат влияет не только стаж, но и уровень заработка в течение трудовой жизни — так называемый индивидуальный коэффициент зарплаты.

Чтобы произвести приблизительный расчет пенсии, Пенсионный фонд предлагает универсальную формулу:

Пенсия = ИКЗ x КС x средняя зарплата по Украине.

Что означает каждый показатель:

ИКЗ (индивидуальный коэффициент зарплаты) — соотношение вашей средней зарплаты к средней зарплате по стране;

КС (коэффициент стажа) — количество лет стажа, умноженное на 1%;

средняя зарплата по Украине — рассчитывается ПФУ за предыдущие 3 года (показатель средней заработной платы за 2023−2025 годы составляет 17 482,87 грн).

Читайте также Пенсия не ниже 6000 гривен: министр соцполитики раскрыл детали предстоящей реформы

Примеры

Пример расчета при стаже 40 лет и средней условной зарплате будущего пенсионера 9 000 грн:

коэффициент стажа — 40 лет x 1% = 0,40;

расчет: 9 000/17 482,87×0,40×17 482,87 = 3 600 грн.

При средней зарплате 15 000 грн расчет такой:

15 000/17 482,87×0,40×17 482,87 = 6 000 грн.

Примерный размер пенсии при стаже 42 и 45 лет:

стаж 42 года при зарплате 9 000 грн — 3 780 грн; при зарплате 15 000 грн — 6 300 грн;

стаж 45 лет при зарплате 9 000 грн — 4 050 грн; при зарплате 15 000 грн — 6 750 грн.

Выводы

ИКЗ исчисляется по каждому месяцу отдельно, но вывод остается неизменным — чем больше стаж и выше официальная зарплата, тем больше пенсия.

Читайте также Какая будет пенсия при минимальной зарплате

Раньше мы писали , какая будет пенсия при минимальной зарплате. В Украине пенсия по возрасту привязана к тому, какую заработную плату получал человек. Если доход был небольшой, то и выплата, скорее всего, будет минимальной. При этом количество отработанных лет не столь важно, поскольку надбавка за сверхурочный стаж у нас небольшая.

Иметь хорошую зарплату для будущей пенсии гораздо важнее, чем большое количество лет стажа. При этом важно, чтобы заработок был официальным и с него уплачивались взносы в Пенсионный фонд.

