Каким будет курс доллара в Украине в ближайшие дни — прогноз аналитика Сегодня 14:00 — Валюта

Каким будет курс доллара в Украине в ближайшие дни — прогноз аналитика

Ситуация на украинском валютном рынке на этой неделе останется непростой, но вполне позитивной для гривны. Такой прогноз озвучил финансовый аналитик Алексей Козырев, пишет Минфин.

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Период бюджетных платежей в бизнесе. Уже с 17 и по меньшей мере до 20 февраля компании будут рассчитываться по своим налоговым обязательствам перед государством. В этот период повышенная потребность в гривне как у экспортеров, так и импортеров поддержит курс нацвалюты на межбанке.

Активные интервенции НБУ по продаже доллара на торгах помогут сглаживать существенные курсовые колебания по курсу американской валюты.

Регулятор продолжит присутствовать на торгах практически каждый день. Но в условиях более активной распродажи валюты экспортерами объемы таких операций Нацбанка не будут очень значительными. По моим прогнозам, за неделю НБУ потратит на это из резервов от $450 до $720 млн.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек, а за евро — в пределах от 20 до 50 копеек. Если волатильность пары евро/доллар на международных площадках усилится, то украинский межбанк и наличный рынок будут оперативно реагировать на это частой сменой своих котировок в течение дня.

Основная часть скачков котировок доллара и евро придется именно на межбанк, наличный рынок будет менее импульсивным и будет больше отражать события на межбанке.

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Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет находиться в пределах коридора от 41,30 до 42,20 грн, а в от 41,40 до 42,10 грн. в банках будет находиться в пределах коридора, а в обменниках финкомпаний — в пределах

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 42,80 до 44,25 грн. В обменниках финкомпаний этот коридор будет находиться в пределах от 42,90 до 44,15 грн.

Широкий разброс котировок покупки и продажи на наличном рынке по евровалюте в сочетании с периодическим повышением волатильности по курсу доллара и евро на межбанке будут отличительной чертой этой недели.

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