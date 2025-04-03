Каких вакансий в ІТ становится больше: обзор рынка труда — Finance.ua

Каких вакансий в ІТ становится больше: обзор рынка труда Сегодня 14:04

Каких вакансий в ІТ становится больше: обзор рынка труда

В марте компании опубликовали на DOU 6408 вакансий — почти столько же, как в рекордном январе. Во второй раз с начала полномасштабной войны показатель — более шести тысяч. Также это на 42% больше, чем в феврале.

В первом квартале 2025 года компании разместили на три тысячи или на 21% вакансий больше, чем в четвертом квартале 2024 года. Также это на 30% больше, чем в первом квартале прошлого года.

В первом квартале 2025-го больше всего вырос спрос на специалистов по AI/ML (+58%) и архитекторов (+48%). Но в целом росли все категории, кроме пяти.

В первом квартале количественно добавилось больше всего вакансий в маркетинге (+328 за три месяца), Front-end (+223), HR (+203) и Sales (+187).

Из 54 категорий в марте только 15 имели незначительную негативную динамику, еще три остались на том же уровне, остальные росли.

В AI/ML в марте рекордные 96 вакансий, в Data Engineer — 98. Количество вакансий для аналитиков почти достигло довоенного уровня — 423 в марте, так же и у дизайнеров — 306 в марте.

За последний год заметны положительные тенденции у продакт-менеджеров (на 23% больше вакансий, чем в марте прошлого года), проджект-менеджеров (+36%), QA (+50%).

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В марте было рекордное количество вакансий во многих нетехнических категориях: Finance — 197, HR — 301, Legal — 95, SEO — 81, Support — 219. В маркетинге уже второй раз показатель более 7 тысяч вакансий.

В С++ в марте было 59 вакансий — это пока самый высокий уровень за последние полтора года.

В Node. js наблюдается рост в течение года: на 46% вакансий больше, чем в марте прошлого года. В Python рекордные с начала полномасштабки 204 вакансии. Но большинство технических категорий стабильны.

Количество miltech-вакансий вернулось на уровень января — 318 в марте. Однако количество откликов рекордное — более трех тысяч.

Ремоут растет

В марте были рекордные показатели количества ремоут-вакансий (4454) и за границей (809).

В крупнейших городах есть рост за год: в Киеве на 27% вакансий больше, чем в марте прошлого года, во Львове — на 28%. В Виннице резкий рост с начала этого года — от 123 до 230 вакансий.

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Спрос на наиболее опытных айтишников (5+ лет) превысил довоенный уровень — 1266 вакансий в марте. Это на 44% больше, чем в марте прошлого года.

Растут все категории, но наиболее активно для начинающих: на 38% больше вакансий для специалистов с опытом до года, чем в марте прошлого года, для айтишников без опыта — на 61%.

В марте наиболее востребованные опытные специалисты — Front-end, DevOps, Node.js. В других группах по опыту традиционно лидирует маркетинг. Среди специалистов с опытом 1−5 лет вторая популярная категория вакансий — аналитики.

Наиболее конкурентные категории в марте

Среднее количество откликов на одну вакансию в марте — 26,8. Кандидаты активно ищут новую работу — снова более 120 тысяч откликов, как и в январе.

В 36 категориях в марте уменьшилась конкуренция, в 18 — выросла.

Традиционно категорией с наибольшим средним количеством откликов остается Front-end — 96 в марте. В QA после незначительного роста снова начало снижаться среднее количество откликов на вакансию — 68,3 в марте. На третьем месте — Project manager — с 51,5 отклика.

Рекордная конкуренция была в Unity — в среднем 49,7 отклика на вакансию. Почти столько же в Java — 48,6.

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Около 1800 компаний опубликовали вакансии в марте

С начала года компании снова активнее регистрируются на DOU. 97 новых в марте.

С января количество компаний, публикующих вакансии на DOU, держится на уровне более 1700 компаний в месяц. Такой показатель достигнут впервые с начала полномасштабной войны.

Тройка компаний, разместивших больше всего вакансий в марте, такая же, как и в феврале: Genesis, N-iX и ​​EVOPLAY. Из новых компаний в списке — RISK Inc, BetterMe, FAVBET Tech, JustMarkets Tech.

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