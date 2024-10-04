Какие зарплаты получают работники ТЦК — Finance.ua

Какие зарплаты получают работники ТЦК
Около 90% сотрудников территориальных центров комплектования — это военные, раненные на войне. Зарплата в ТЦК обычно менее 30 тысяч гривен.
В территориальных центрах комплектования работают те же военнослужащие, что и в других подразделениях Вооруженных сил Украины.
«Военнослужащие ТЦК и СП — все действуют в пределах своих правил, в пределах своих обязанностей и полномочий. Но существует проблематика в отношении возвращенных людей с фронта», — подчеркнул Юрий Пуйко.
По словам главы Одесского областного ТЦК, 90% работников ТЦК — это те военнослужащие, которые прошли войну и были возвращены в тыл после ранения.
Зарплата же у работника территориального центра комплектования, по словам Пуйко, менее 30 тысяч гривен.
Напомним, Минобороны вводит новый формат повесток, которые теперь будут содержать QR-код. Новвшество будет введено в ближайшее время и уже тестируется функциональность.
Министерство обороны разработало законопроект, позволяющий украинцам призывного возраста становиться на воинский учет онлайн посредством средств электронной идентификации.
Поделиться новостью