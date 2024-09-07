Имеют ли ТЦК право изымать водительские права у военнообязанных: объяснение Минобороны — Finance.ua

Имеют ли ТЦК право изымать водительские права у военнообязанных: объяснение Минобороны Сегодня 19:07 — Личные финансы

Имеют ли ТЦК право изымать водительские права у военнообязанных: объяснение Минобороны, Фото: Getty Images

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки не могут самостоятельно изъять водительские права у военнообязанных граждан.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

В каких случаях ТЦК могут забрать водительские права

В то же время, в случае неисполнения обязанностей военнообязанным, ТЦК и СП могут подавать иск в суд по поводу временного ограничения граждан Украины в праве управления транспортным средством во время мобилизации.

«Суд будет принимать решение о лишении права управления транспортным средством», — отмечает ведомство.

Причем решения суда по таким делам подлежат немедленному исполнению. Если же человек обновил данные, его право на управление транспортным средством должны вернуть.

«На следующий день после обновления данных, если это было предусмотрено требованием, ТЦК и СП посылает уведомление об этом исполнительной службе. Ограничения в праве управления транспортным средством во время мобилизации снимает исполнительная служба», — пояснили в Минобороны.

Читайте также Какие действия ТЦК при задержании законны — объяснение адвоката

Напомним, глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает , что экономическое бронирование от мобилизации в Украине могут ввести до конца текущего года. Это решение может принести в бюджет в месяц около 8 миллиардов гривен.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.