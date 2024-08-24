Какие действия ТЦК при задержании законны — объяснение адвоката Сегодня 19:00 — Личные финансы

Законодательные изменения относительно мобилизации должны сделать невозможными все противозаконные действия со стороны представителей ТЦК и полиции.

Об этом рассказала адвокат по уголовному и военному праву адвокатского объединения «Актум» Оксана Доготер в эфире Эспрессо

Утвержденный порядок предусматривает, что все военнообязанные должны обязательно иметь при себе военно-учетный документ, актуализировать который они должны до 16 июля включительно. Отсутствие этих документов может быть основанием для задержания с целью дальнейшей доставки в ТЦК для составления протоколов о совершении административного правонарушения, связанного с мобилизацией.

Адвокат подчеркнула, что такое задержание происходит также в рамках Кодекса Украины об административных правонарушениях с определенным порядком и правилами совершения такого действия сотрудником полиции.

При этом, по ее словам, на бумаге все четко прописано, а на практике происходит множество нарушений.

Какие нарушения наиболее распространены, и как действовать в случае незаконного задержания

В качестве примера Оксана Доготер привела ситуацию, которая произошла в Ужгороде. Полиция остановила автомобиль мужчины, который ехал по городу вместе с женой. Однако вместо правоохранителя к водителю подошел представитель ТЦК, что является нарушением, поскольку останавливать транспортные средства может только представившийся полицейский, сообщить причину остановки и уже потом проводить соответствующую проверку с участием сотрудника ТЦК. Представитель ТЦК просмотрел военно-учетные документы, которые были актуализированы в соответствии с законом. Однако после осмотра документов представитель ТЦК заявил об отсутствии у человека права на отсрочку и потребовал поехать с ним.

Адвокат подчеркнула, что гражданин состоял на учете в ТЦК, но в другом городе, поэтому приглашение в другой территориальный центр является также незаконным.

«Лицо может быть мобилизовано только из того ТЦК, где оно состоит на учете. С дороги мобилизация не происходит. Нужно должным образом оформлять протокол для того, чтобы лицо перемещалось в ТЦК, или выдавать соответствующую повестку», — пояснила Оксана Доготер.

На замечание мужчины о том, что он готов ехать только после составления протокола или выдачи повестки, сотрудник полиции отказался составлять протокол об админзадержании, отметив, что оснований для этого нет. Однако работники ТЦК и дальше препятствовали гражданину ехать дальше по своим делам.

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По словам Оксаны Доготер, очень важно фиксировать все нарушения на видео, что, собственно, и сделал военнообязанный. Согласно закону, каждый гражданин имеет на это полное право.

«Кроме того, боди-камеры людей, проводящих проверку, также должны фиксировать соответствующую процедуру», — добавила адвокат.

Как должно происходить задержание в соответствии с законом

Оксана Доготер напомнила, что, согласно законодательству, задержание лица может происходить только в случае, если оно объявлено в розыск или если у него нет с собой военно-учетного документа.

Задержание лица происходит с использованием соответствующих спецсредств фиксации, в частности, боди-камер, а также с разъяснением человеку его прав и обязанностей. Оксана Доготер отметила, что военнообязанные имеют право на участие адвоката во время такого задержания.

Также в ТЦК должны правильно оформить все документы.

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