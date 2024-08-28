Незаконное задержание ТЦК: юрист объяснил, как действовать — Finance.ua
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Незаконное задержание ТЦК: юрист объяснил, как действовать

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Разъяснение относительно действий военнообязанного в случае незаконного содержания в ТЦК и СП предоставили специалисты «Юридической сотни» изданию «Фокус».
Сотрудники Национальной полиции Украины имеют право задержать военнообязанного за нарушение правил воинского учета и нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (статьи 210 и 210−1 КУоАП соответственно).
Приводы для задержания:
  • когда в полицию обращается ТЦК о необходимости осуществить админзадержание в связи с совершением админправонарушения;
  • когда полиция при проверке документов обнаружила, что военно-учетный документ отсутствует или есть информация в реестрах и базах данных о розыске такого лица;
  • если орган охраны государственной границы обнаружил, что в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов есть сведения об объявлении такого лица в розыск.

Алгоритм действий

Если военнообязанный считает, что его незаконно содержат в военкомате, он имеет право связаться с родственниками и обратиться за правовой помощью с просьбой предоставить бесплатного адвоката.
В свою очередь, адвокат должен вызвать следственно-оперативную группу и заявить о незаконном содержании своего клиента в ТЦК и СП. Следующий шаг — обращение в суд по территориальности.
Как пояснили юристы, родственники военнообязанного могут обратиться в суд даже ночью.
«Для этого можно вызвать охрану, дежурящую круглосуточно, и попросить связать с начальником канцелярии. Тот обязан вызвать дежурного следственного судью», — говорится в статье.
В дальнейшем адвокат должен подать жалобу о незаконном содержании под стражей.
По материалам:
Фокус
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