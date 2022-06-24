Какие выплаты могут получить украинские беженцы в Чехии — Finance.ua

Какие выплаты могут получить украинские беженцы в Чехии Сегодня 12:02 — Личные финансы

Какие выплаты могут получить украинские беженцы в Чехии

В Чехии, как и в большинстве других стран ЕС, украинцы, спасающиеся от войны, имеют право на выплаты от государства.

Какие выплаты предусмотрены для украинцев в Чехии

После получения визы временной защиты в Чехии всем украинским беженцам выделяется помощь в размере 5 тысяч крон (около 200 евро). Выплаты производятся через Бюро труда (Úrad práce ČR).

Первую выплату производят всем автоматически после предъявления паспорта и гуманитарной визы (vízum strpenie). За следующей помощью смогут обратиться только те люди, которые находятся в тяжелой финансовой ситуации (нетрудоустроены и те, у которых нет имущества в Чехии), но не более пяти раз.

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Получается, в общей сложности беженцы получат право на шесть гуманитарных выплат по 5000 крон. Через полгода, кто все еще нуждается в беженстве, смогут продолжить получать государственную поддержку, но уже в рамках стандартной социальной помощи.

Однако вышеуказанные выплаты перестанут начислять при условии, что украинцы уже получают от государства бесплатное жилье, питание и средства гигиены.

Также с 15 на 16 июня в Праге закрыли центр помощи беженцам. Вместо этого они будут приниматься в других регионах страны.

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Согласно принятому ранее закону, программа приема украинцев должна функционировать и дальше. Будет действовать система мер под названием Lex Ukraine: она обязывает административные органы Чехии предоставлять украинцам временное жилье, а арендодателям будут платить за это от 200 до 350 крон.

Сложно ли украинцам найти работу в стране

В Чехии все чаще звучат призывы к тому, чтобы украинцы активнее искали работу: тогда нагрузка на государство снизится, а беженцы смогут сами себя обеспечивать.

По официальным данным, с началом полномасштабной войны Чехия выдала украинским беженцам более 370 тысяч виз временной защиты. Это дает возможность беженцам находиться в стране в течение года и получать доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию, дает право искать работу в стране.

Недавно министр труда и социальных дел Марьян Юречка заявил, что сегодня в Чехии по временной защите работают более 70 тысяч беженцев из Украины, а количество самих беженцев значительно превышает актуальные вакансии.

Однако аналитики предупреждают, что количество прибывающих — это «капля в море» по сравнению с потребностями рынка труда в Чехии.

«Сейчас украинские беженцы могут составлять не более 2% рабочей силы. Это не те цифры, которые могут существенно изменить ситуацию в чешской экономике», — говорит Deutsche Welle Даниэль Мюнхен из Центра экономических исследований и последипломного образования в Праге.

Чехия все еще остро нуждается в квалифицированных кадрах из Украины.

10% украинских мужчин, работавших в Чехии до войны, уехали воевать и защищать свою страну, говорит глава Торгово-туристической ассоциации Чешской Республики Томас Пруза.

«Эти люди работали здесь годами. Они акклиматизировались, получили высокую квалификацию и стали ценными старшими сотрудниками. Теперь мы должны попытаться заменить их новичками, которым нужно еще выучить язык и пройти обучение», — сказал он.

Справка Finance.ua:

в апреле украинцы, выехавшие за границу из-за войны с россией, потратили там около $2 млрд, рассчитываясь или снимая наличные с карт украинских банков;

ранее чешское правительство представило изменения в Lex Ukraine — закон о проживании в Чехии беженцев из Украины.

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