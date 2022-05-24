Українські переселенці щомісяця витрачають за кордоном $2 млрд: на що йдуть кошти — Finance.ua

Українські переселенці щомісяця витрачають за кордоном $2 млрд: на що йдуть кошти

Вчора 13:02 — Особисті фінанси

Українські переселенці щомісяця витрачають за кордоном $2 млрд: на що йдуть кошти

У квітні українці, що виїхали за кордон через війну з росією, витратили там близько $2 млрд, розраховуючись або знімаючи готівку з карток українських банків.

Про це, з посиланням на дані Нацбанку, Forbes розповів представник України у Світовому банку Роман Качур.

Пресслужба НБУ підтвердила ці цифри. 80% коштів з витрачених у квітні $2 млрд — це оплата товарів у pos-терміналах торговельної мережі й отримання готівки.

Найбільше коштів, розраховуючись картками, наші громадяни витрачали на:

17% — оплату в продуктових магазинах/супермаркетах;

11% — купівлю непродовольчих товарів;

8% — оплату готелів;

5% — операції на АЗС;

4% — розрахунки у закладах харчування.

Окремо від цих даних Forbes порахував, скільки українці витрачають на послуги мобільного звʼязку.

Якщо порівняти з тогорічною статистику закордонних витрат, то можна побачити 3—4-кратне зростання. «У другій половині 2021 року українці розраховувались у мережах банків-нерезидентів на $500–700 млн щомісячно. Ще до $50 млн знімали в банкоматах готівкою», — коментує фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

За даними міністерки соціальної політики Марини Лазебної, понад 5 млн українців з початку війни виїхали за межі країни. З них 4,5 млн — до країн-сусідів, у тому числі понад 2 млн — до Польщі. Наприкінці квітня Forbes, використовуючи дані мобільних операторів, проводив розрахунки, де і скільки українців проживає. Вийшло, що найбільші країни-реципієнти — Польща, де проживає понад 1 млн українців, Чехія і Німеччина — 350 000 і 300 000 відповідно.

Інфографіка: Forbes

Переїхавши, українці роблять посильний внесок у споживчий ринок ЄС. «Враховуючи кількість біженців, виходить, що кожен українець вкладає в економіку європейських країн по $400 на місяць», — порахував Качур.

Нацбанк рахує інакше: вони беруть дані управління Верховного комісара ООН у справах біженців, згідно з якими з України виїхали 6,4 млн людей.

Тож кожен українець у квітні розрахувався карткою в середньому на $125 (в еквіваленті) та зняв приблизно $150 готівки в банкоматі.

Куди переїхали більш заможні українці, а в яких країнах оселились наші співвітчизники з низькими доходами? Національний банк не надав даних щодо витрат українців у географічному розрізі. Forbes надав дані роздрібних українських банків — ПриватБанку та monobank.

Інфографіка: Forbes

Всі українці, що виїхали в ЄС, з початку війни витратили зі своїх платіжних карток у торгових мережах близько $1,5 млрд, повідомила пресслужба ПриватБанку. Загальний обсяг безготівкових оплат у мережі ПриватБанку за березень—квітень становить приблизно $2,3 млрд.

У monobank за березень—квітень наземні торгові операції клієнтів за кордоном становили $159 млн, а в Україні за цей самий період — близько $571 млн.

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