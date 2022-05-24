Українські переселенці щомісяця витрачають за кордоном $2 млрд: на що йдуть кошти — Finance.ua
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Українські переселенці щомісяця витрачають за кордоном $2 млрд: на що йдуть кошти

Вчора 13:02Особисті фінанси
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Українські переселенці щомісяця витрачають за кордоном $2 млрд: на що йдуть коштиУкраїнські переселенці щомісяця витрачають за кордоном $2 млрд: на що йдуть кошти
У квітні українці, що виїхали за кордон через війну з росією, витратили там близько $2 млрд, розраховуючись або знімаючи готівку з карток українських банків.
Про це, з посиланням на дані Нацбанку, Forbes розповів представник України у Світовому банку Роман Качур.
Пресслужба НБУ підтвердила ці цифри. 80% коштів з витрачених у квітні $2 млрд — це оплата товарів у pos-терміналах торговельної мережі й отримання готівки.
Найбільше коштів, розраховуючись картками, наші громадяни витрачали на:
  • 17% — оплату в продуктових магазинах/супермаркетах;
  • 11% — купівлю непродовольчих товарів;
  • 8% — оплату готелів;
  • 5% — операції на АЗС;
  • 4% — розрахунки у закладах харчування.
Окремо від цих даних Forbes порахував, скільки українці витрачають на послуги мобільного звʼязку.
Якщо порівняти з тогорічною статистику закордонних витрат, то можна побачити 3—4-кратне зростання. «У другій половині 2021 року українці розраховувались у мережах банків-нерезидентів на $500–700 млн щомісячно. Ще до $50 млн знімали в банкоматах готівкою», — коментує фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.
За даними міністерки соціальної політики Марини Лазебної, понад 5 млн українців з початку війни виїхали за межі країни. З них 4,5 млн — до країн-сусідів, у тому числі понад 2 млн — до Польщі. Наприкінці квітня Forbes, використовуючи дані мобільних операторів, проводив розрахунки, де і скільки українців проживає. Вийшло, що найбільші країни-реципієнти — Польща, де проживає понад 1 млн українців, Чехія і Німеччина — 350 000 і 300 000 відповідно.
Інфографіка: Forbes Інфографіка: Forbes
Переїхавши, українці роблять посильний внесок у споживчий ринок ЄС. «Враховуючи кількість біженців, виходить, що кожен українець вкладає в економіку європейських країн по $400 на місяць», — порахував Качур.
Нацбанк рахує інакше: вони беруть дані управління Верховного комісара ООН у справах біженців, згідно з якими з України виїхали 6,4 млн людей.
Тож кожен українець у квітні розрахувався карткою в середньому на $125 (в еквіваленті) та зняв приблизно $150 готівки в банкоматі.
Куди переїхали більш заможні українці, а в яких країнах оселились наші співвітчизники з низькими доходами? Національний банк не надав даних щодо витрат українців у географічному розрізі. Forbes надав дані роздрібних українських банків — ПриватБанку та monobank.
Інфографіка: Forbes Інфографіка: Forbes
Всі українці, що виїхали в ЄС, з початку війни витратили зі своїх платіжних карток у торгових мережах близько $1,5 млрд, повідомила пресслужба ПриватБанку. Загальний обсяг безготівкових оплат у мережі ПриватБанку за березень—квітень становить приблизно $2,3 млрд.
У monobank за березень—квітень наземні торгові операції клієнтів за кордоном становили $159 млн, а в Україні за цей самий період — близько $571 млн.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».
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За матеріалами: Forbes.ua
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