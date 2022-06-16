В Чехии ограничат помощь беженцам: почему отменяют выплаты — Finance.ua
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В Чехии ограничат помощь беженцам: почему отменяют выплаты

Сегодня 12:23Личные финансы
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В Чехии ограничат помощь беженцам: почему отменяют выплатыВ Чехии ограничат помощь беженцам: почему отменяют выплаты
В Чехии изменят систему поддержки украинских беженцев, ограничив так называемые гуманитарные выплаты некоторым из них. На такой шаг власти пошли с целью прекратить «дотационный туризм» — ситуацию, когда граждане получают статус временной защиты только для получения денег.
Об этом сообщает donbas24 со ссылкой на Чешское радио.
Выплаты в размере пяти тысяч крон (около 200 евро) не будут назначаться беженцам, бесплатно обеспеченным жильем, питанием и гигиеническими средствами. Отметим, что эта финансовая помощь выплачивается единовременно в тот месяц, когда украинец получает статус временной защиты, и может быть продлена до пяти месяцев в случае, когда у беженца нет официальных источников дохода.
Государство также будет проверять, проживают ли зарегистрированные в Чехии беженцы по тем адресам, которые они заявили. Документ еще должен подписать президент Чехии Милош Земан.

Где беженцам искать помощь за границей

Также чешские власти планируют сократить срок бесплатного медицинского страхования для украинских беженцев до 180 дней. Такое нововведение будет касаться граждан Украины в возрасте от 18 до 65 лет и должно стимулировать их трудоустроиться, чтобы оплачивать медицинскую помощь самостоятельно.
Отметим, что с 24 февраля 2022 года в Чехию из Украины прибыли сотни тысяч человек, около 340 тысяч из них уже получили официальный статус временной защиты. Все они снабжены жильем, 50 тысяч наших граждан уже трудоустроены.
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По материалам: theБабель
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