В целом ожидается, что приток украинских беженцев приведет к постепенному увеличению численности рабочей силы в еврозоне. Согласно всем предположениям, подробно описанным до сих пор, расчеты, сделанные методом «back-of-an-en-velope», указывают на среднее увеличение рабочей силы еврозоны на 0,2% — 0,8% в среднесрочной перспективе", — сказано в отчете.
Как отмечается, этот показатель «соответствует увеличению количества рабочей силы в еврозоне на 0,3-1,3 миллиона человек в результате украинского кризиса беженцев».
При рекордно низком уровне безработицы еврозона борется с растущим дефицитом рабочей силы, и приток беженцев может «немного ослабить» напряженность на рынке труда, считают в ЕЦБ. Однако трудоустройство может быть затруднено из-за административных барьеров.