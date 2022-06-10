В Европе зарегистрировались 4,8 млн украинских беженцев — Finance.ua
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В Европе зарегистрировались 4,8 млн украинских беженцев

Сегодня 16:35
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В Европе находятся 4,8 миллионов украинских беженцев.
Об этом свидетельствуют данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Отмечается, что УВКБ ООН представило приблизительное количество беженцев, зарегистрированных в 44 странах Европы, а также обновление о пересечении границы из Украины с 24 февраля, движении обратно в Украину, а также о регистрации временной защиты в Европе.
По состоянию на 7 июня было зарегистрировано около 7,3 млн пересечений границы из Украины, и еще 2,3 млн — в Украину.
«Согласно новым данным, полученным от власти Украины и собранным УВКБ ООН, по всей Европе было зарегистрировано по меньшей мере 4,8 миллиона беженцев из Украины, включая тех, кто сначала пересек границу с соседними странами, а затем переехал в другие страны», — говорится в сообщении.
Из 4,8 млн отдельных украинских беженцев, зарегистрированных в Европе, 3,2 млн зарегистрировались в программе временной защиты или подобных национальных программ защиты.
Также отмечается, что многие из вернувшихся обнаружили, что их дома серьезно повреждены и трудно найти работу, поскольку война продолжает оказывать разрушительное влияние на экономику, и у них не было другого выбора, кроме как снова уехать.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам: Фінансовий клуб
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