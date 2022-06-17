В Польше трудоустроили 200 тыс. украинских беженцев — Finance.ua
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В Польше трудоустроили 200 тыс. украинских беженцев

Сегодня 16:17Личные финансы
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В Польше трудоустроили 200 тыс. украинских беженцевВ Польше трудоустроили 200 тыс. украинских беженцев
В Польше с начала полномасштабного вторжения в Украину работу шашли более 200 тыс. беженцев. Это примерно пятая часть всех находящихся в Польше беженцев.
Как сообщил глава Управления по делам иностранцев Ярослав Шайнер, сейчас в Польше зарегистрировано около 1,1 млн беженцев из Украины, передает inPoland.
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В целом, работодатели готовы сотрудничать с украинцами. Так, согласно данным Randstat, 38% работодателей готовы принять на работу беженцев или уже сделали это.
Правда, только 15% готовы предлагать работу в офисах или на должностях специалистов. Остальные — предлагают работу только для рабочих.
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Отметим, что в Польше украинским беженцам с 1 июля перестанут выплачивать ежедневную помощь в размере 40 злотых в день (275 грн) на питание. Эти деньги оставят для поляков, которые принимают в своих домах украинцев. Кроме того, изменятся правила при трудоустройстве.
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По данным экспертов агентства Gremi Personal, несмотря на то, что мужчины более востребованы на рынке труда, количество предложений для украинских женщин также выше, чем в марте и апреле.

Полезная информация для тех, кто за границей

По материалам: Обозреватель
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