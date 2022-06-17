В Польше трудоустроили 200 тыс. украинских беженцев — Finance.ua

В Польше трудоустроили 200 тыс. украинских беженцев

Сегодня 16:17 — Личные финансы

В Польше трудоустроили 200 тыс. украинских беженцев

В Польше с начала полномасштабного вторжения в Украину работу шашли более 200 тыс. беженцев. Это примерно пятая часть всех находящихся в Польше беженцев.

Как сообщил глава Управления по делам иностранцев Ярослав Шайнер, сейчас в Польше зарегистрировано около 1,1 млн беженцев из Украины, передает inPoland

В целом, работодатели готовы сотрудничать с украинцами. Так, согласно данным Randstat, 38% работодателей готовы принять на работу беженцев или уже сделали это.

Правда, только 15% готовы предлагать работу в офисах или на должностях специалистов. Остальные — предлагают работу только для рабочих.

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Отметим, что в Польше украинским беженцам с 1 июля перестанут выплачивать ежедневную помощь в размере 40 злотых в день (275 грн) на питание. Эти деньги оставят для поляков, которые принимают в своих домах украинцев. Кроме того, изменятся правила при трудоустройстве.

По данным экспертов агентства Gremi Personal, несмотря на то, что мужчины более востребованы на рынке труда, количество предложений для украинских женщин также выше, чем в марте и апреле.

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