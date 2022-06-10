Правительство Польши приготовило пенсию, доступную для пенсионеров из Украины — Finance.ua

Тринадцатую пенсию получат более 9 миллионов человек. Дополнительных выплат могут ждать лица, имеющие с 31 марта право на пенсию по польской системе страхования.
Ее получат не только польские пенсионеры, но и граждане Украины, которым ZUS выплачивает польскую пенсию по возрасту или инвалидности.
Количество граждан Украины, получающих пенсии от ZUS, составляет около 3 тыс. человек, а сумма выплат составляет около 3 млн злотых в месяц, сказала проф. Гертруда Усцинская, президент ZUS в Польской Республике.
Всем этим людям платят по тринадцать на тех же условиях, которые получают поляки. Растет количество граждан Украины, имеющих право на пенсию за выслугу лет. — Польша и Украина подписали соглашение о социальном обеспечении. В этой ситуации украинцы, легально работающие в Польше, имеют полное право на льготы из Фонда социального страхования, поскольку уплачивали взносы
Ежегодно за такой пенсией и по инвалидности обращаются около 200 человек. В польской системе для получения права на выплату пособия достаточно уплатить только один пенсионный взнос.
Для того чтобы иметь самую низкую пенсию за выслугу лет (с 1 марта этого года в размере 1338,44 злотых брутто), необходимо продемонстрировать минимальный страховой стаж — это 25 лет для женщин и 30 лет для мужчин. Это касается всех застрахованных лиц.
Сколько получит украинец?
Тринадцатую пенсию назначают независимо от размера пособия — дата выплаты приходится на апрель. В этом году сумма брутто составит 1338,44 злотых (столько же, как самая низкая пенсия), а все получат одинаковую сумму — 1217,98 злотых. Правительство хочет, чтобы тринадцатую пенсию для всех пенсионеров освободили от налогообложения.