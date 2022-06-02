Украинцам с июля планируют пересчитать пенсии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцам с июля планируют пересчитать пенсии

Сегодня 13:04Личные финансы
20
Пенсии в Украине с 1 июля могут пересчитать в том случае, если Кабмин найдет для этого возможности в бюджете. Минимальную пенсию планируют повысить на 93 грн — с 1934 до 2027 грн.
«Я буду надеяться, что возможности госбюджета позволят выполнять календарь повышения пенсий. Мы произведем перерасчеты пенсионерам. Будут перечисляться надбавки за сверхурочный стаж и если у людей есть дополнительные выплаты, привязанные к прожиточному минимуму», — цитирует издание «Сегодня» министра соцполитики Марину Лазебную.
Читайте также
Как повысят выплаты:
  • минимальную пенсию с 1934 до 2027 грн;
  • максимальную пенсию с 19 340 до 20 270 грн;
  • надбавку за стаж сверх нормы с 19,34 до 20,27 грн за год.
Отметим, в Министерстве социальной политики приняли решение до конца войны в Украине автоматически продлить выплату всех пособий. Речь идет, в том числе, о социальных пособиях и субсидий. В Украине социальную помощь в разных размерах получают около 6 млн человек. Еще около 11 млн человек, согласно данным ПФУ, получают пенсии.
Место для вашей рекламы

Справка Finance.ua:

  • Кому в Украине с июня увеличат пенсии:
По словам министра Лазебной, «За май Пенсионный фонд произведет перерасчет, и работающие пенсионеры начиная с июня будут получать перерассчитанные пенсии, но выплаты будут идти и за апрель, и за май. Потому что по законодательству автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам производится с апреля», — сообщила министр. «С июня работающие пенсионеры получат повышение», — добавила Лазебная.
  • в Укрпочте объяснили, как переадресовать пенсию, субсидию и соцвыплаты в военное время;
  • Лицам, достигшим 80 лет, с 1 апреля 2020 года устанавливается доплата к пенсии в размере до 500 гривен.
Получить деньги до зарплаты 👛
По материалам: Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.