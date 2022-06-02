Украинцам с июля планируют пересчитать пенсии — Finance.ua

Украинцам с июля планируют пересчитать пенсии

Сегодня 13:04 — Личные финансы

Пенсии в Украине с 1 июля могут пересчитать в том случае, если Кабмин найдет для этого возможности в бюджете. Минимальную пенсию планируют повысить на 93 грн — с 1934 до 2027 грн.

«Я буду надеяться, что возможности госбюджета позволят выполнять календарь повышения пенсий. Мы произведем перерасчеты пенсионерам. Будут перечисляться надбавки за сверхурочный стаж и если у людей есть дополнительные выплаты, привязанные к прожиточному минимуму», — цитирует издание «Сегодня» министра соцполитики Марину Лазебную.

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Как повысят выплаты:

минимальную пенсию с 1934 до 2027 грн;

максимальную пенсию с 19 340 до 20 270 грн;

надбавку за стаж сверх нормы с 19,34 до 20,27 грн за год.

Отметим, в Министерстве социальной политики приняли решение до конца войны в Украине автоматически продлить выплату всех пособий. Речь идет, в том числе, о социальных пособиях и субсидий. В Украине социальную помощь в разных размерах получают около 6 млн человек. Еще около 11 млн человек, согласно данным ПФУ, получают пенсии.

Справка Finance.ua:

Кому в Украине с июня увеличат пенсии:

По словам министра Лазебной, «За май Пенсионный фонд произведет перерасчет, и работающие пенсионеры начиная с июня будут получать перерассчитанные пенсии, но выплаты будут идти и за апрель, и за май. Потому что по законодательству автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам производится с апреля», — сообщила министр. «С июня работающие пенсионеры получат повышение», — добавила Лазебная.

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Лицам, достигшим 80 лет, с 1 апреля 2020 года устанавливается доплата к пенсии в размере до 500 гривен.

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