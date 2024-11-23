Какие валюты считаются самыми дорогими в мире — Finance.ua

Какие валюты считаются самыми дорогими в мире Сегодня 17:06 — Валюта

Какие валюты считаются самыми дорогими в мире

Доллар США, евро и фунт стерлингов являются одними из самых известных и распространенных валют в мире, включая Украину. Однако, несмотря на их популярность, они уступают валюте, удерживающей статус самой сильной в мире.

Об этом говорится в исследовании CMC Markets.

Какая валюта является самой дорогой

На ноябрь 2024 года самой дорогой валютой в мире остается кувейтский динар. Его ввели в обращение в 1960 году.

Читайте также Символ евро: что он означает и история создания

На сегодняшний день обменный курс доллара США к кувейтскому динару составляет 0,31 динара.

В то же время один кувейтский динар равен 3,26 доллара США.

Кувейт — небольшое государство на Ближнем Востоке с населением около 3,14 миллиона человек.

Значительное богатство страны обусловлено большими запасами нефти и ее экспортом на мировой рынок.

В тройку самых сильных валют также вошли бахрейнский динар и риал.

Читайте также Нацбанк за неделю продал более $553 млн

За один доллар в обеих странах можно получить 0,38 динара и риала. За один бахрейнский динар можно купить 2,65 доллара, а за один оманский риал — 2,60 доллара.

В то же время лидером по объемам мировых резервов является американский доллар.

Справка Finance.ua:

банкиры, домохозяйства и финансовые аналитики ожидают роста курса доллара к гривне в течение следующих 12 месяцев. Банки ожидают курс через 12 месяцев на уровне 44,92 грн/доллар. Население прогнозирует курс на уровне 44,54 грн/доллар, а финансовые аналитики ожидают курс 44,08 грн/доллар. Это выше предыдущего прогноза за сентябрь — 43,98 грн/доллар;

аналитики Dragon Capital прогнозируют ослабление курса до 45 грн/долл. США до конца 2025 года, а среднегодовой курс — на уровне 43 грн/долл. США;

экономист Пендзин отметил, что стоимость 100 долларов в начале нового года составит примерно 4 200 гривен, а в конце может достичь 4 750 гривен.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.