Какие валюты считаются самыми дорогими в мире — Finance.ua

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Какие валюты считаются самыми дорогими в мире

Валюта
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Какие валюты считаются самыми дорогими в мире
Какие валюты считаются самыми дорогими в мире
Доллар США, евро и фунт стерлингов являются одними из самых известных и распространенных валют в мире, включая Украину. Однако, несмотря на их популярность, они уступают валюте, удерживающей статус самой сильной в мире.
Об этом говорится в исследовании CMC Markets.

Какая валюта является самой дорогой

На ноябрь 2024 года самой дорогой валютой в мире остается кувейтский динар. Его ввели в обращение в 1960 году.
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На сегодняшний день обменный курс доллара США к кувейтскому динару составляет 0,31 динара.
В то же время один кувейтский динар равен 3,26 доллара США.
Кувейт — небольшое государство на Ближнем Востоке с населением около 3,14 миллиона человек.
Значительное богатство страны обусловлено большими запасами нефти и ее экспортом на мировой рынок.
В тройку самых сильных валют также вошли бахрейнский динар и риал.
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За один доллар в обеих странах можно получить 0,38 динара и риала. За один бахрейнский динар можно купить 2,65 доллара, а за один оманский риал — 2,60 доллара.
В то же время лидером по объемам мировых резервов является американский доллар.

Справка Finance.ua:

  • банкиры, домохозяйства и финансовые аналитики ожидают роста курса доллара к гривне в течение следующих 12 месяцев. Банки ожидают курс через 12 месяцев на уровне 44,92 грн/доллар. Население прогнозирует курс на уровне 44,54 грн/доллар, а финансовые аналитики ожидают курс 44,08 грн/доллар. Это выше предыдущего прогноза за сентябрь — 43,98 грн/доллар;
  • аналитики Dragon Capital прогнозируют ослабление курса до 45 грн/долл. США до конца 2025 года, а среднегодовой курс — на уровне 43 грн/долл. США;
  • экономист Пендзин отметил, что стоимость 100 долларов в начале нового года составит примерно 4 200 гривен, а в конце может достичь 4 750 гривен.
По материалам:
Телеканал 24
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