Символ евро: что он означает и история создания — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Символ евро: что он означает и история создания

Валюта
21
Символ евро: что он означает и история создания
Символ евро: что он означает и история создания, Фото: freepik
Евро — одна из самых известных и сильных валют мира, узнаваемая по своему символу. Однако мало кто знает значение этого символа, а также историю его создания.
По информации на сайте Европейского Союза, евро является официальной валютой для 20 стран, входящих в Еврозону.
Читайте также
Каждая страна ЕС обязана перейти на эту валюту в будущем, за исключением некоторых государств с особыми условиями.

История создания названия «евро»

Название «евро» утвердила Европейская комиссия в 1995 году, но символ был официально представлен только 12 декабря 1996 года.
Символ € объединяет несколько ключевых элементов:
  • Греческая буква Эпсилон (Є) символизирует важность европейской цивилизации для мировой культуры.
  • Это также первая буква названия Европа.
  • Две параллельные линии внутри символа означают стабильность валюты и экономической системы, которую она представляет.

Авторские права и исключения в использовании

Европейское сообщество, представляемое Европейской комиссией, обладает авторскими правами на символ евро (€).
Однако в некоторых случаях Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности (EUIPO) соглашается зарегистрировать логотипы, содержащие символ евро, если они достаточно креативны и отличаются от официального символа.
Читайте также
Такие исключения позволяют предприятиям или организациям использовать измененный вариант символа в брендах или в рекламных материалах, не нарушая авторских прав ЕС.
Однако эти логотипы должны иметь уникальный дизайн, чтобы их можно было зарегистрировать в качестве торговой марки или дизайна.
Напомним, некоторые долларовые банкноты имеют небольшой символ звездочки возле серийного номера, на который часто не обращают внимания. При производстве банкнот могут быть ошибки, из-за которых приходится заменять купюры. Один из самых популярных символов, обозначающий заменную купюру, — «звездочка».

Получить больше с депозита

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.