Символ евро: что он означает и история создания — Finance.ua

Символ евро: что он означает и история создания
Евро — одна из самых известных и сильных валют мира, узнаваемая по своему символу. Однако мало кто знает значение этого символа, а также историю его создания.
По информации на сайте Европейского Союза, евро является официальной валютой для 20 стран, входящих в Еврозону.
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Каждая страна ЕС обязана перейти на эту валюту в будущем, за исключением некоторых государств с особыми условиями.
История создания названия «евро»
Название «евро» утвердила Европейская комиссия в 1995 году, но символ был официально представлен только 12 декабря 1996 года.
Символ € объединяет несколько ключевых элементов:
- Греческая буква Эпсилон (Є) символизирует важность европейской цивилизации для мировой культуры.
- Это также первая буква названия Европа.
- Две параллельные линии внутри символа означают стабильность валюты и экономической системы, которую она представляет.
Авторские права и исключения в использовании
Европейское сообщество, представляемое Европейской комиссией, обладает авторскими правами на символ евро (€).
Однако в некоторых случаях Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности (EUIPO) соглашается зарегистрировать логотипы, содержащие символ евро, если они достаточно креативны и отличаются от официального символа.
Такие исключения позволяют предприятиям или организациям использовать измененный вариант символа в брендах или в рекламных материалах, не нарушая авторских прав ЕС.
Однако эти логотипы должны иметь уникальный дизайн, чтобы их можно было зарегистрировать в качестве торговой марки или дизайна.
Напомним, некоторые долларовые банкноты имеют небольшой символ звездочки возле серийного номера, на который часто не обращают внимания. При производстве банкнот могут быть ошибки, из-за которых приходится заменять купюры. Один из самых популярных символов, обозначающий заменную купюру, — «звездочка».
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