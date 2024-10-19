Изменится ли курс доллара и евро до конца осени: ответ инвестбанкира — Finance.ua

Изменится ли курс доллара и евро до конца осени: ответ инвестбанкира
Национальный банк Украины регулирует валютный курс, предотвращая резкие колебания благодаря своевременным интервенциям.
Об этом рассказал инвестбанкир Сергей Фурса в комментарии «Телеканалу 24».
Изменится ли курс до конца осени
По его словам, курс доллара и евро до конца осени останутся без изменений.
Получить больше с депозита
Он отметил, что если будут колебания валюты, то незначительные и малозаметные.
При этом он считает, что не стоит переживать, что курс доллара превысит отметку в 42 гривны этого года.
«Я не знаю, откуда у населения панические настроения. Курс последние почти полгода не меняется», — подчеркнул Фурса.
Справка Finance.ua:
- по словам эксперта Олега Пендзина, продавать валюту без необходимости, по-прежнему нецелесообразно, несмотря на удешевление;
- экономист Даниил Монин отметил, что до конца 2024 года гривна может быстро потерять свои позиции, что усложнит удержание курса доллара в Украине на уровне 41−42 гривны;
- Руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий заявил: в следующем году курс доллара к гривне вырастет. Он может составить более 44 грн.
Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸
Поделиться новостью