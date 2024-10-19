Изменится ли курс доллара и евро до конца осени: ответ инвестбанкира — Finance.ua

Изменится ли курс доллара и евро до конца осени: ответ инвестбанкира Вчера 08:05 — Валюта

Изменится ли курс доллара и евро до конца осени: ответ инвестбанкира

Национальный банк Украины регулирует валютный курс, предотвращая резкие колебания благодаря своевременным интервенциям.

Об этом рассказал инвестбанкир Сергей Фурса в комментарии «Телеканалу 24».

Изменится ли курс до конца осени

курс доллара и евро до конца осени останутся без изменений. По его словам,

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Он отметил, что если будут колебания валюты, то незначительные и малозаметные.

При этом он считает, что не стоит переживать, что курс доллара превысит отметку в 42 гривны этого года.

«Я не знаю, откуда у населения панические настроения. Курс последние почти полгода не меняется», — подчеркнул Фурса.

Справка Finance.ua:

по словам эксперта Олега Пендзина, продавать валюту без необходимости, по-прежнему нецелесообразно, несмотря на удешевление;

экономист Даниил Монин отметил, что до конца 2024 года гривна может быстро потерять свои позиции, что усложнит удержание курса доллара в Украине на уровне 41−42 гривны;

Руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий заявил: в следующем году курс доллара к гривне вырастет. Он может составить более 44 грн.



Телеканал 24 По материалам:

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