Изменится ли курс доллара и евро до конца осени: ответ инвестбанкира — Finance.ua
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Изменится ли курс доллара и евро до конца осени: ответ инвестбанкира

Валюта
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Изменится ли курс доллара и евро до конца осени: ответ инвестбанкира
Изменится ли курс доллара и евро до конца осени: ответ инвестбанкира
Национальный банк Украины регулирует валютный курс, предотвращая резкие колебания благодаря своевременным интервенциям.
Об этом рассказал инвестбанкир Сергей Фурса в комментарии «Телеканалу 24».

Изменится ли курс до конца осени

По его словам, курс доллара и евро до конца осени останутся без изменений.

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Он отметил, что если будут колебания валюты, то незначительные и малозаметные.
При этом он считает, что не стоит переживать, что курс доллара превысит отметку в 42 гривны этого года.
«Я не знаю, откуда у населения панические настроения. Курс последние почти полгода не меняется», — подчеркнул Фурса.

Справка Finance.ua:

  • по словам эксперта Олега Пендзина, продавать валюту без необходимости, по-прежнему нецелесообразно, несмотря на удешевление;
  • экономист Даниил Монин отметил, что до конца 2024 года гривна может быстро потерять свои позиции, что усложнит удержание курса доллара в Украине на уровне 41−42 гривны;
  • Руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий заявил: в следующем году курс доллара к гривне вырастет. Он может составить более 44 грн.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
Телеканал 24
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