НБУ увеличил продажу валюты до рекордных $1,4 млрд Сегодня 12:12 — Валюта

НБУ увеличил продажу валюты до рекордных $1,4 млрд

НБУ увеличил чистую продажу валюты на межбанковском валютном рынке в период с 15 по 19 июня на 21% по сравнению с предыдущей неделей до 1396,22 млн долларов.

Это наибольший объем с начала текущего года.

Об этом свидетельствуют данные НБУ

За отчетную неделю Нацбанк не покупал долларов, в то время как продал 1396,22 млн долларов.

С начала года НБУ не покупал доллары, в то время как продал 21 385,12 долларов.

За 2025 год Нацбанк купил 42,15 млн долларов, в то время как продал 36 103,47 млн ​​долларов.

За 2024 год НБУ купил на межбанке 126,28 млн долларов, а продал 35 312,64 млн долларов.

За 2023 год НБУ купил на межбанке 219,85 млн. долларов и продал 28 829,73 млн долларов.

Евро НБУ не покупал и не продавал в 2023 году.

В 2022 году Нацбанк купил на межбанке 3267,95 млн долларов и 110,97 млн евро, а продал 26 380,59 млн долларов и 1789,11 млн евро.

Напомним, объемы международной финансовой помощи Украине за пять месяцев этого года были ниже прогноза, но ожидается наверстывание, и уже в июне Украина может получить около 13 миллиардов долларов от партнеров, сообщили в НБУ.

Как отметили в НБУ, «прогресс в переговорах с МВФ, в частности достижение соглашения на уровне персонала (Staff Level Agreement), является важным шагом для дальнейшего поступления финансирования по четырехлетней программе Extended Fund Facility (EFF)».

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