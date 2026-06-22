0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ увеличил продажу валюты до рекордных $1,4 млрд

Валюта
4
НБУ увеличил продажу валюты до рекордных $1,4 млрд
НБУ увеличил продажу валюты до рекордных $1,4 млрд
НБУ увеличил чистую продажу валюты на межбанковском валютном рынке в период с 15 по 19 июня на 21% по сравнению с предыдущей неделей до 1396,22 млн долларов.
Это наибольший объем с начала текущего года.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
За отчетную неделю Нацбанк не покупал долларов, в то время как продал 1396,22 млн долларов.
Читайте также
С начала года НБУ не покупал доллары, в то время как продал 21 385,12 долларов.
  • За 2025 год Нацбанк купил 42,15 млн долларов, в то время как продал 36 103,47 млн ​​долларов.
  • За 2024 год НБУ купил на межбанке 126,28 млн долларов, а продал 35 312,64 млн долларов.
  • За 2023 год НБУ купил на межбанке 219,85 млн. долларов и продал 28 829,73 млн долларов.
Евро НБУ не покупал и не продавал в 2023 году.
В 2022 году Нацбанк купил на межбанке 3267,95 млн долларов и 110,97 млн евро, а продал 26 380,59 млн долларов и 1789,11 млн евро.
Читайте также
Напомним, объемы международной финансовой помощи Украине за пять месяцев этого года были ниже прогноза, но ожидается наверстывание, и уже в июне Украина может получить около 13 миллиардов долларов от партнеров, сообщили в НБУ.
Как отметили в НБУ, «прогресс в переговорах с МВФ, в частности достижение соглашения на уровне персонала (Staff Level Agreement), является важным шагом для дальнейшего поступления финансирования по четырехлетней программе Extended Fund Facility (EFF)».
По материалам:
Finance.ua
ВалютаНБУ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems