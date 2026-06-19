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Помощь от партнеров к лету была ниже прогноза, но ожидается наверстывание — НБУ

Казна и Политика
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Объемы международной финансовой помощи Украине за пять месяцев этого года были ниже прогноза, но ожидается наверстывание, и уже в июне Украина может получить около 13 миллиардов долларов от партнеров, сообщили в НБУ в четверг.
Как отметили в НБУ, «прогресс в переговорах с МВФ, в частности достижение соглашения на уровне персонала (Staff Level Agreement), является важным шагом для дальнейшего поступления финансирования по четырехлетней программе Extended Fund Facility (EFF)».
Как указано, «в последние недели снизились риски, связанные с дальнейшим прогрессом Украины в переговорах с международными партнерами по финансированию».
«Впрочем, пока идет война, риски нарушения ритмичности и/или изменения объемов международного финансирования сохраняются», — отметили в НБУ.
По материалам:
УНН
НБУ
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